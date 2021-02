Si mettano tranquillamente il cuore in pace le nostre care Lettrici, perché secondo le statistiche di settore, negli ultimi anni la cellulite ha invaso anche il corpo dei maschietti. Cambiando zona d’azione e andando a colpire la pancia e l’addome, anziché le cosce, ma producendo lo stesso antiestetico risultato. Se vogliamo contrastare la cellulite evitiamo assolutamente questi alimenti, alcuni dei quali, magari senza saperlo, sono parte integrante della nostra dieta quotidiana. In questo articolo, lavoreranno in sinergia i nostri Esperti di cucina e salute e benessere.

Cos’è la cellulite e perché compare così spesso

Prima di vedere l’elenco degli alimenti da eliminare, analizziamo brevemente e in parole semplici cos’è la cellulite. Si tratta di un deposito di grasso e acqua che va a formarsi tra la cute e i tessuti sottostanti. Inizialmente pieno d’acqua, il tessuto poi, pieno di liquidi si infiamma, provocando la sua stessa degenerazione e l’alterazione dei capillari. Rallentando quindi la circolazione, si formano quei famosi e antiestetici depositi di acqua e tossine. Le cause della formazione della cellulite sono molteplici, ma nel nostro caso andremo a vedere solo quelle collegate alla dieta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Tanta acqua e via dalla tavola questi cibi

Se vogliamo contrastare la cellulite evitiamo assolutamente questi alimenti, ma ricordiamoci anche di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Bere è infatti la prima azione utile che possiamo fare per contrastare la stasi idrica nei tessuti, mantenendo attivo il metabolismo, i reni e tutto l’apparato digerente. Ecco la “black list”, così potremmo veramente chiamarla, dei cibi da evitare per contrastare la cellulite:

hamburger e patatine fritte;

alimenti in scatola;

salumi e affettati particolarmente ricchi di sale;

salatini e snack;

dolci e merendine;

maionese e salse particolarmente caloriche;

carni grasse;

frutta sciroppata;

cioccolato al latte;

panna e besciamella;

alcolici i superalcolici.

Questi sono gli alimenti assolutamente da evitare, soprattutto in prossimità della prova costume. Ma, ricordiamo anche di fare molta attività fisica e di assumere decotti e tisane che possono favorire l’eliminazione naturale della cellulite, unitamente a tutte le altre azioni benefiche. Proprio in questo senso, suggeriamo l’approfondimento sottostante.

Approfondimento

La bevanda semplice e perfetta per depurare e allontanare la cellulite