Ultimamente cercare e trovare un po’ di fortuna sta diventando davvero un’impresa. Una volta si diceva che quando c’è la salute c’è tutto, ma ora rischia di mancare anche quella. Per non parlare del lavoro. Ma, se vogliamo che la fortuna ci assista ecco cosa mettere a tavola a Pasqua per portare prosperità e salute, con uno sguardo al mondo. Affidiamoci almeno alla scaramanzia e andiamo alla ricerca di tutto ciò che possa invertire la rotta della Dea bendata.

Partiamo dal cibo e non dalla tavola

Se vogliamo che la fortuna ci assista ecco cosa mettere a tavola a Pasqua per portare prosperità e salute, scovando un po’ ovunque. Le lenticchie portano sempre bene, ma non è il loro periodo. Ecco allora che il mitico cornetto rosso di peperoncino non deve mancare mai. E, a proposito di piccante e particolarmente gustoso, facciamo un salto negli Usa. Qui, in ogni occasione, per calamitare un po’ di buona sorte, a tavola evviva l’abbondanza di fagioli neri! Spostandoci di poco, in tutto il Sud America, via libera al maiale con le verdure a foglia verde. Significano abbondanza e un calcio alla “sfiga”. Perché, come dice sempre Lupo Alberto, icona del fumetto: “La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo!”

Melograno e campanelle

C’è un frutto che nell’antico Egitto era tanto caro ai Faraoni: il melograno. Secondo una delle civiltà più antiche e affascinanti della storia, il melograno, con la sua miriade di chicchi, sta proprio a simboleggiare fortuna, salute e ricchezza infinite. Tradizione esportata poi anche in Grecia, dove le spose lo mangiavano il giorno delle nozze. Nell’augurio di un matrimonio felice e fecondo. Spostiamoci in Oriente, dove uno dei simboli in assoluto della fortuna è la campanella. Avere una campanella a tavola per molte civiltà orientali allontana le energie negative. Farla vibrare, col semplice tocco di una posata, accentrerà su tavola e presenti tutte le energie positive a disposizione.

Approfondimento

