I felini sono degli animali molto particolari e riservati, ma anche pronti a dare un’incommensurabile quantità di amore. Infatti, spesso i gatti sono tacciati di essere freddi e distaccati e di non donare al padrone e alla famiglia l’affetto che dimostrano i cani. Ma la realtà non è assolutamente questa. Un micio potrebbe davvero farci sentire amati e voluti. Soprattutto se impariamo a capirlo, comprenderlo e a comunicare con lui nel giusto modo. Sicuramente, anche la scelta della razza potrebbe aiutarci a farci coccolare tutte le volte che vogliamo dal nostro amico peloso. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato una razza davvero affettuosissima che non vede l’ora di fare le fusa al padrone.

Se vogliamo che il nostro gatto smetta di correre ovunque o si calmi, dovremmo semplicemente usare questo suono

Un altro problema che alcuni padroni di gatti riscontrano, oltre quello dell’affettività, è legato al carattere a volte troppo eccitato dell’animale. Infatti, non è raro che il micio inizi a correre da una parte all’altra dell’appartamento, creando spesso un’atmosfera poco piacevole. Concentriamoci in primis sulle cause, perché ce ne sono diverse. E, in questo nostro precedente articolo, ne avevamo evidenziate alcune proprio per cercare di capire la situazione. Dopo aver capito le ragioni di questo comportamento, però, dobbiamo anche ingegnarci. Infatti, dobbiamo trovare degli escamotages che ci aiutino a calmare il nostro amico a quattro zampe, rendendolo rilassato e tranquillo. In questo modo, sicuramente, potremo goderci di più il rapporto con lui e avremo la possibilità di coccolarlo e di dargli tutto l’amore.

Gli ASMR per gatti, come gli umani anche i mici possono calmarsi con dei suoni che potrebbero aiutarli

Molti di noi, probabilmente, hanno già sentito parlare degli ASMR. Si tratta di suoni volti a far rilassare le persone, a rendere i nervi più distesi e, spesso, sono usati anche per dormire meglio. Diverse piattaforme online sono piene di video e audio in cui si possono ascoltare questi piacevolissimi rumori che fanno allentare i nervi. Non tutti, però, sanno che potremmo provare a usare alcuni suoni anche sui nostri gatti. Infatti, online è possibile trovare decine di video ASMR fatti appositamente per i nostri amici pelosi. Dunque, se vogliamo che il nostro gatto smetta di correre ovunque o si calmi, dovremmo semplicemente usare questo suono. Prima di utilizzarli, ovviamente, chiediamo anche un consiglio al nostro veterinario. Infatti, se la causa dell’agitazione del micio dovesse essere lo stress, potremmo chiedere a un esperto se questi suoni potrebbero funzionare o meno.

