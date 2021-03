Quando le temperature sono più basse l’ultima cosa che ci viene in mente è uscire di casa. Starsene al calduccio, magari vicino al fuoco, è sicuramente più allettante. Ma se il nostro obiettivo è perdere peso, il momento migliore per allenarsi è quando fa più freddo.

Se vogliamo bruciare più grassi la risposta è allenarsi quando fa freddo

Recenti studi hanno dimostrato che l’allenamento a basse temperature porta a velocizzare il metabolismo. Ma non è necessario fare lunghi allenamenti, anzi. È proprio la relazione tra alta intensità e tempi brevi che aiuta a bruciare più grassi. Secondo lo studio effettuato da un’università del Canada, l’ossidazione lipidica aumenta proprio quando ci si allena a basse temperature.

Velocizzare il metabolismo è un elemento chiave per avere risultati. È proprio questo che permette al nostro corpo di bruciare più velocemente i grassi. Abbinando l’allenamento al freddo con una dieta bilanciata porta a ottimi risultati. Lo studio ha cercato di capire proprio se questi benefici possono essere duraturi nel tempo. Ma ancora c’è da lavorare. Intanto è sicuramente provato che allenarsi al freddo è più efficace rispetto ad una temperatura mite. Quindi meglio sfruttare questi ultimi mesi di freddo, prima che sbocci la primavera.

Abbinando una corsa mattutina di 30 minuti, ma intensi. Con degli esercizi come addominali e squat, si può raggiungere la forma desiderata velocemente. Ma la costanza è un fattore essenziale, altrimenti il metabolismo tornerà a rallentarsi in fretta. Farla diventare una sana abitudine è la chiave. Anche quando si ha poco tempo a disposizione è bene ritagliarsi 30 minuti al giorno per se stessi. E i risultati arriveranno.

Quindi, se vogliamo bruciare più grassi la risposta è allenarsi quando fa freddo. Diciamo addio al calduccio del nostro divano, e alziamoci presto al mattino. Una corsa breve ma intensa è l’ideale se vogliamo avere risultati.

