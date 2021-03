Gli effetti del caffè sulla salute sono spesso demonizzati. Eppure, la scienza ha da tempo sfatato alcuni falsi miti sulla bevanda più amata dagli italiani. Secondo un recente studio, addirittura, bere caffè tutti i giorni allunga la vita.

Tuttavia, il caffè non è importante solo per mantenersi in salute. È anche un prezioso alleato per tenere sotto controllo la linea. Ma attenzione: per godere di questo beneficio, bisogna gustarsi l’espresso in un momento specifico della giornata. Lo svela una nuova ricerca scientifica. Se vogliamo bruciare grassi e dimagrire velocemente, ecco quando dobbiamo bere il caffè.

Il caffè aiuta a bruciare i grassi

Che il caffè sia un alleato della linea non è una novità. Infatti, sono in molti ad assumere supplementi contenenti caffeina prima di allenarsi. Ma funzionano davvero? Gli studi scientifici sull’argomento sono scarsi.

Di recente, tuttavia, se ne sono occupati gli scienziati dell’Università di Granada. I risultati della loro ricerca sono pubblicati sulla rivista scientifica “Journal of the International Society of Sports Nutrition”.

Gli esperti hanno confermato che il caffè accelera l’ossidazione dei grassi, ovvero aiuta a bruciare i grassi più velocemente. Ciò non significa, ovviamente, che basta bere caffè per dimagrire. Tuttavia, la bevanda più amata dagli italiani può almeno rendere più efficiente l’allenamento. Aiutandoci, così, a perdere peso più velocemente.

Ma i risultati dello studio non si fermano qui. Gli scienziati hanno scoperto anche qual è il modo di trarre maggior beneficio dal caffè. Si tratta di berlo in un momento specifico. Scopriamo quale.

Svelato dagli scienziati il momento migliore per berlo

Se vogliamo bruciare grassi e dimagrire velocemente, ecco quando dobbiamo bere il caffè: mezz’ora prima di un allenamento aerobico. Noto anche come cardio, l’allenamento aerobico include attività come correre, nuotare, andare in bicicletta ecc.

Insomma, se si ha l’abitudine di iniziare la giornata con una corsetta, è importante bere il caffè prima di uscire. Ancor meglio se mezz’ora prima. La dose di caffeina consigliata prima dell’allenamento è di 3 mg/kg.

Gli scienziati sono giunti a questa conclusione analizzando quindici partecipanti allo studio. Tutti i soggetti si sono allenati allo stesso modo. Tuttavia, ad alcuni è stata data della caffeina prima di fare sport. Ad altri, solo un placebo. A bruciare grassi più velocemente sono stati proprio gli uomini che avevano assunto caffeina.

Insomma, proprio una buona notizia per tutti i caffè-dipendenti!