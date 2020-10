Se vince Biden la Borsa crollerà. Così Trump dopo l’ultimo scontro in TV con il rivale

Trump prevede un crollo generalizzato in caso di vittoria del candidato democratico!

A questa provocazione Biden è stato elusivo e non ha risposto.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Trump, dopo l’ultimo scontro in TV con il rivale, ha detto “Se vince Biden la Borsa crollerà”.

Il dibattito non è certo stato a favore dell’attuale Presidente in carica, ma questa affermazione su un eventuale crollo della Borsa americana come deve essere interpretata.

Crollo della Borsa americana?

Dobbiamo aspettare, entro breve termine, un crollo delle quotazioni borsistiche?

Tutti, ormai, si aspettano un assestamento nella Borsa americana e conseguentemente anche nelle altre Borse mondiali

Due problemi: quando avverrà e di quale dimensione.

Al primo problema è più facile rispondere: in caso di vittoria dei democratici, dopo il 4 novembre.

Al secondo, molto più importante del primo, è veramente difficile dare una risposta corretta.

Quella di Trump è una minaccia o una previsione?

Veramente la vittoria del rivale Biden porterà ad un crollo generalizzato di Wall Street?

Avere la sfera di cristallo per prevedere il futuro sarebbe il sogno di ogni grande investitore.

Non penso che l’attuale Presidente degli Stati Uniti d’America ne abbia una ma nelle sue affermazioni vi è sicuramente del vero.

In caso di vittoria dei democratici, la spesa governativa aumenterà, in particolare per la reintroduzione del sistema sanitario voluto da presidente Barack Obama.

Questo farà aumentare il debito federale e per compensare almeno in parte questo aumento, la nuova amministrazione democratica si vedrà costretta a ridurre almeno in parte le spese militari.

Una riduzione sostanziale della spesa di armamenti negli USA porterà ad un aumento della disoccupazione e a un rallentamento del PIL americano.

Sulla base di questi scenari futuri, le previsioni sulla tenuta della Borsa non sono certo ottimistiche.

Trump, sicuramente non ha la sfera di cristallo, ma prevede un evento che con molta probabilità si potrà avverare dopo le elezioni del 4 novembre.

Crollo di Wall Street per Covid-19 o per la vittoria del candidato democratico?

Il crollo avverrà in un caso o nell’altro, il vero problema è sapere se sarà un temporale, una burrasca o uno tsunami.

Se vince Biden la Borsa americana crollerà, questo è il pensiero di Trump dopo l’ultimo scontro in TV con il rivale. Almeno in questo caso non si può che essere d’accordo con il tycoon.

Approfondimento

Se vince Biden occhio alla Borsa americana