C’era uno volta lo spauracchio dei detersivi e dei detergenti. Uno dei maggiori pericoli casalinghi per le famiglie con bambini piccoli. Corse d’urgenza all’ospedale e lavanda gastrica di emergenza per quei piccoli che inavvertitamente aprivano le bottiglie dei detergenti. Oggi, per fortuna tutte le aziende, rifacendosi alle normative sulla sicurezza, dotano le confezioni di tappi ad hoc. Per un bambino riesce infatti difficile aprirne una e impossessarsi in qualsiasi modo del contenuto. Però, se vediamo questi 3 segni sui detersivi attenzione alla salute nostra e dei figli, magari se utilizziamo un prodotto nuovo. Ricordiamoci infatti che quotidianamente chi si occupa di pulizia della casa viene a contatto con decine di sostanze chimiche. Per questo, c’è il sistema per eliminare le macchie di candeggina sui vestiti e non gettarli e lo sveliamo

Si chiamano pittogrammi e sono utili per tutti

Sulle confezioni dei vari detersivi e disinfettanti ci sono i famosi disegnetti, tra cui quello dello scheletro, che ci ricordano la pericolosità del contenuto. Tecnicamente si chiamano pittogrammi e sono dei simboli internazionali che servono a riconoscere un pericolo. Furono completati e integrati dall’Unione Europea qualche anno fa e dobbiamo tenerne conto con la massima attenzione.

Se vediamo questi 3 segni sui detersivi attenzione alla salute nostra e dei figli

Solitamente i pittogrammi più conosciuti e caratteristici sono quelli della fiamma, che indica la presenza di materiale altamente infiammabile. Possiamo trovare il simbolo che assomiglia tanto alla bandiera dei pirati, lo scheletro con le ossa, a indicare prodotti altamente tossici. I bambini rimangono molto colpiti dai prodotti pericolosi per l’ambiente, indicati con il pesciolino che muore. Un altro simbolo abbastanza conosciuto è il punto esclamativo che sta a indicare dei pericoli generici per la salute. Solitamente presente sulle etichette di detersivi e detergenti per bagno, vernici e collanti, prodotti per la pulizia.

Attenzione agli sconosciuti

Non dobbiamo assolutamente sottovalutare il pericolo della cosiddetta inalazione. Come dicevamo sopra può accadere soprattutto se iniziamo a utilizzare un prodotto nuovo. E, in questo caso il rischio è quello proprio di respirare dei prodotti chimici che poi attraverso i polmoni, se ne vanno addirittura nel sangue. il rischio intossicazione diventa allora veramente alto e bisogna ricorrere immediatamente all’aiuto ospedaliero. Allo stesso modo, alcune sostanze acide potrebbero venire a contatto con gli occhi, o addirittura con qualche ferita aperta. Per questo è sempre consigliabile l’utilizzo di guanti. In quest’ottica, teniamo alto il livello d’attenzione per un simbolo poco conosciuto ma molto importante. È il disegno del busto di un uomo, al cui interno del petto si vede chiaramente una reazione chimica. È il pittogramma che indica un grave pericolo generico per la salute che può colpire proprio le vie respiratorie, provocando anche danni permanenti ai nostri organi.

