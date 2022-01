In questo articolo riporteremo delle dritte per usare il frigorifero nel modo più efficiente. Il caroluce si farà presto sentire sul bilancio familiare ma seguendo queste piccole nuove abitudini, potremmo arginare l’effluvio di quattrini dal portafoglio. Vediamo allora 6 consigli per risparmiare energia elettrica grazie all’uso corretto del frigorifero.

Se usiamo il frigorifero così, potrebbe aspettarci il salasso in bolletta ma potremo provare ad evitarlo con questi 6 consigli

Prima dei consigli, occorre chiarire che i numeri riportati sulla rotella di regolazione del frigorifero non corrispondono ai gradi centigradi. Inoltre nella scelta di un frigorifero, dovremmo mettere in conto che frigoriferi a libera installazione potrebbero consumare meno. I frigoriferi da incasso tendono a surriscaldarsi maggiormente e quindi a far lavorare maggiormente il compressore.

Consiglio 1: il posizionamento

Il frigorifero va posizionato ad almeno 20 centimetri dal muro per non surriscaldare il motore e la serpentina. ProiezionidiBorsa ha spiegato in un articolo precedente il giusto modo per pulire la serpentina del frigorifero. Inoltre per un corretto funzionamento, occorre posizionarlo, il più possibile lontano da fonti di calore come piano cottura, forno o finestre esposte a sud ovest.

Consiglio 2: La giusta temperatura da impostare con la rotella del frigorifero

La temperatura corretta per il frigorifero è di 4° riferita al ripiano centrale mentre per il freezer è di –18°. Ora, sapendo che i numeri della rotella non corrispondono ai gradi della temperatura qual è il posizionamento giusto di questa rotella? In parole povere la rotella indica la quantità di freddo dove il n 1 corrisponde ad una temperatura più alta, il n 6 o 7 a quella più fredda. Le temperature di un frigorifero andrebbero solitamente da 1° a 8°. Non esistendo delle regole generali di corrispondenza fra gradi centigradi e numeri della rotella, si presuppone che la temperatura consigliata intorno ai 4/5° corrisponda al numero 3.

Ogni produttore comunque segnala la posizione corretta da impostare sul manuale d’istruzioni. Se il selettore, invece, fosse elettronico con display digitale basterà scegliere la temperatura di 4°. In estate potremmo invece abbassare un po’ la temperatura del frigorifero e passare ad un livello 4 della rotella durante i periodi di caldo afoso.

Consiglio 3: come aprire il frigorifero

Tutti sanno che meno volte e meno tempo si tiene aperto il frigorifero, minore sarà l’aumento della temperatura interna. Occorre quindi tenere sempre la medesima posizione dei cibi per trovarli immediatamente, limitando i tempi di apertura.

Consiglio 4: errori di riempimento del frigorifero

Per prima cosa non dobbiamo mai riporre in frigorifero cibi ancora caldi. Oltre a provocare un brusco sbalzo termico nei cibi, potremmo surriscaldare il frigorifero e far attivare il motore per riportare la temperatura a quella corretta. Inoltre non dovremmo mai riempirlo troppo perché anche in questo caso andremmo incontro a una maggiore difficoltà nel raffreddamento e un maggior consumo di energia.

Consiglio 5: quali sono le parti più fredde del frigorifero

Il punto più freddo del frigorifero è il ripiano immediatamente sopra al cassetto della verdura. Qui andremo a posizionare carne e pesce. La parte più calda è quella dei vani posti sullo sportello. Per non sovraccaricare il frigorifero:

posizioniamo una bottiglia di acqua alla volta;

molti cibi spesso sono posti in frigorifero inutilmente come pomodori, zucchine, agrumi, frutta tropicale e pane.

In molti frigoriferi di ultima generazione, le zone più fredde possono variare rispetto ai vecchi frigoriferi, pertanto si consiglia di leggere il libretto d’istruzioni.

Consiglio 6: quando bisogna sbrinare il freezer

Il congelatore spesso tende a formare ghiaccio in eccesso. Lo strato di ghiaccio potrebbe anche provocare una chiusura non completa dell’anta. Si consiglia, quindi, di sbrinarlo qualora lo strato di ghiaccio dovesse superare i 5 millimetri.

Se usiamo il frigorifero così, potrebbe aspettarci il salasso in bolletta ma potremo provare ad evitarlo con questi 6 consigli per sfruttarne al meglio le sue funzioni.