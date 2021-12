Se uniamo questi 3 ingredienti naturali, otteniamo un eccellente detersivo per la lavatrice

È noto da tempo che l’uso di detersivi e prodotti chimici non è sempre consigliato. Spesso possiamo facilmente sostituirli con l’utilizzo di prodotti al 100% naturali. Per esempio, non molti sanno che possiamo lavare il bucato senza prodotti chimici. Se uniamo questi 3 ingredienti naturali, che tutti abbiamo in casa, otteniamo un eccellente detersivo per la lavatrice. I prodotti chimici, infatti, portano con loro una serie di controindicazioni sconvenienti. In primis, sono estremamente aggressivi se entrano in contatto con la nostra pelle. In secondo luogo, solitamente sono molto inquinanti per l’ambiente e, per finire, sono costosi.

Tanti lo ignorano, ma possiamo preparare un eccellente detersivo fatto in casa con soli 3 ingredienti naturali. Questo detersivo ecologico ed economico è molto efficace sul bucato e se impareremo ad usarlo, potrà sostituire i prodotti chimici. Per prepararlo abbiamo bisogno di soli 3 ingredienti: bicarbonato di sodio, borace e succo di limone.

Il bicarbonato ha un grande potere pulente, soprattutto per i tessuti chiari. È in grado di eliminare la componente acida delle macchie e gli odori sgradevoli dai tessuti, ma senza danneggiarli.

Anche il borace, diluito in acqua, forma una soluzione alcalina particolarmente efficace per lavare il bucato. Ha un effetto particolarmente vantaggioso sugli indumenti chiari, che renderà più brillanti che mai. È un’ottima soluzione, per esempio, per rimuovere le macchie di urina.

Infine, il succo di limone è efficace su tutti i tipi di panni, sia chiari che scuri. In più, il succo di limone non si limita a pulire gli indumenti, ma elimina anche muffa e funghi.

Come far lavorare questi 3 ingredienti insieme

Se la potenzialità di ognuno di questi ingredienti naturali era già nota ai più, molti non sanno che possono cooperare. Infatti, possiamo unire bicarbonato, borace e limone per creare una vera e propria bomba contro lo sporco. Basterà diluire in mezzo litro d’acqua 200 millilitri di borace e 4 cucchiai di bicarbonato. Al tutto aggiungiamo anche il succo di un limone intero. Mescoliamo la soluzione fino a ottenere un detersivo fai da te, utile per ogni ciclo della lavatrice. Con questa soluzione potremo finalmente disfarci dei detersivi tradizionali, inquinando e spendendo di meno.

