Coltivare meravigliose piante significa riuscire a comprendere anche le problematiche più comuni. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende fornire qualche soluzione a un problema davvero diffuso che riguarda la quasi totalità delle specie.

Infatti, se una pianta arriccia le foglie, sta tentando di comunicare una di queste gravi sofferenze di seguito descritte. Ecco, allora, quali errori evitare nella loro coltivazione.

E dopo aver letto interamente questa mini guida individuare una soluzione sarà più semplice.

Irrigazione errata

La problematica più frequente delle foglie ricce sulle piante è l’errata irrigazione. Questa non deve essere né eccessiva né moderata. Molto dipenderà dalle esigenze specifiche del terreno.

Il primo caso è quello di un’irrigazione insufficiente per le esigenze della pianta. È preferibile irrigare a fine giornata, o al mattino presto, per ammorbidire il terreno senza bruciare le radici. Consigliamo anche di annaffiare la pianta in prossimità delle radici. E senza bagnare foglie e fiori.

Il secondo caso è quello dell’irrigazione sovrabbondante rispetto alle caratteristiche di ogni specie. In questo caso il risultato è il ristagno idrico. E il conseguente marciume radicale.

Un trattamento sbagliato

Occorre comprendere che se una pianta arriccia le foglie sta tentando di comunicare una di queste gravi sofferenze. Individuare una o più di queste cause risolve il problema. E permette di massimizzare la propria soddisfazione. Il problema è, spesso, anche un trattamento sbagliato.

La Redazione ha spiegato più volte come il sapone molle potassico o quello di Marsiglia siano validi alleati contro le problematiche di numerose piante.

Al riguardo consigliamo la lettura di questo precedente articolo. Ad esempio, un utilizzo eccessivo di questo genere di trattamenti porta le foglie a diventare ricce. L’eccessivo uso di sali provoca una sofferenza nella pianta che risponde con un generale arricciamento delle foglie.

Concimazione eccessiva

Quando una pianta arriccia le sue foglie vuole comunicare uno stato di afflizione. Questo, spesso, deriva anche da concimazioni inadeguate. O eccessive.

È importante rispettare le dosi indicate sulla confezione. E trattare le piante possibilmente sul termine della giornata. Se il concime è granulare è possibile diluirlo con acqua. E ciò per attenuarne l’aggressività.

Tuttavia bisognerebbe prestare la stessa attenzione anche ai concimi liquidi. Quando questi sono eccessivamente aggressivi per la pianta essa tende a chiudere le foglie come a voler ottenere protezione. Prestando attenzione a una di queste cause la pianta ritornerà nel suo stato originale. E mostrerà meravigliose foglie e fiori.