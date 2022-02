Sono tantissime le agevolazioni e i Bonus messi in campo dal Governo per arginare la crisi e per sostenere famiglie e imprese. Conseguentemente tante sono le richieste presentate dagli interessati che attendono l’esito.

Così come potrebbero essere tanti ad attendere l’esito della propria domanda di pensione o d’invalidità. Approfittando proprio di questo, i malintenzionati stanno inviando mail ingannevoli a nome dell’INPS o di altri Enti per estorcere dati sensibili per trarne vantaggio. Proprio pochi giorni fa, l’Agenzia delle Entrate invitava i suoi contribuenti a fare attenzione alla mail in arrivo. In particolare, informava gli utenti che non si trattava di rimborsi o compensazioni provenienti dall’Ente ma di uno degli innumerevoli tentativi di truffa.

È necessario prestare molta attenzione se una mail avvisa che la richiesta fatta all’INPS è stata rigettata. In questo caso, i malfattori approfittano del particolare periodo in cui molti contribuenti sono in attesa di Bonus o di riscontri da parte dell’Istituto. Infatti, proprio per questo, è più facile cadere nella rete, essendo tentati dall’aprire la mail in arrivo.

Queste mail non sono inviate dall’INPS, nonostante contengano il logo e i nominativi di personale dell’Istituto. In questo caso, infatti non si tratta di vere comunicazioni ma si è di fronte ad un vero e proprio tentativo di phishing. Ad avvisare di ciò è lo stesso Istituto previdenziale mediante un comunicato stampa del 24 febbraio 2022.

Se una mail avvisa che la richiesta di pensione, Bonus o invalidità è stata respinta non apritela perché potrebbe essere una truffa

L’INPS, infatti, nel suo comunicato informa che stanno circolando false e-mail da un indirizzo di posta elettronica solo apparentemente riconducibili al proprio sito. Tali comunicazioni, peraltro, inducono in inganno, in quanto utilizzano un linguaggio in parte compatibile con le comunicazioni dell’Istituto. Addirittura, per sembrare attendibili, portano la firma di un fantomatico Direttore INPS.

In particolare, nella mail si informa l’interessato che la sua domanda non è stata accolta per mancanza di documentazione. Pertanto lo si invita a “prendere visione della documentazione esaustiva riguardante la sua richiesta e il provvedimento, presenti nell’archivio allegato e scaricabile nell’email”.

Il file contenuto, se aperto, si installa automaticamente nel sistema del computer o di altro dispositivo elettronico, producendo ingenti danni. Infatti, in tal modo si ruberanno dati o informazioni riservate come le password personali.

L’INPS pertanto, con il suddetto comunicato, precisa che non invia questo tipo di comunicazioni. Conseguentemente invita gli utenti a verificare sul proprio sito nel vademecum sulle truffe, l’eventuale presenza di analoghe comunicazioni e soprattutto di non aprire mai questi allegati.

Pertanto è bene prestare attenzione anche se le mail dovessero contenere il logo dell’INPS e nominativi di personale dell’Istituto.

Approfondimento

Conto svuotato ed enormi seccature con questo messaggio che comunica il blocco della carta di credito