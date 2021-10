Qualcuno scherzosamente ha definito il prossimo ponte di Ognissanti: “un ponticello”. In effetti, cadendo il 1° di novembre di lunedì, quest’anno il ponte di Halloween è abbastanza ristretto. Abbiamo visto nei giorni scorsi tutta una serie di suggerimenti interessanti per eventuali mete e gite indimenticabili. Tra scenari da fiaba e misteri romantici ecco per i turisti 3 castelli italiani da non perdere, giusto per stare in tema. Ma se tutti andranno nelle solite mete ecco 3 luoghi quasi sconosciuti per un Halloween da impazzire. Per “quasi sconosciuti” non intendiamo nulla togliere a questi meravigliosi luoghi. Ma semplicemente sono meno frequentati dei soliti siti dei fine settimana.

Appuntamento col brivido

Se vogliamo mantenere almeno la tradizione dei fantasmi di Halloween, ecco un bel giro al Castello di Moncalieri. Qui tradizione vuole che si nascondano i fantasmi di due amanti del Medioevo. Una leggenda maledetta, in stile Giulietta e Romeo o Paolo e Francesca. Mettiamoci in mezzo anche il mito delle Crociate e della Terra Santa e il mix di storia e fantasia è bello che servito. Il castello è aperto tutti i fine settimana dal venerdì alla domenica, festivi compresi. Con orari dalle 10 alle 18. È preferibile acquistare i biglietti online.

Se amiamo il collezionismo, e nello stesso tempo vogliamo visitare una città meravigliosa, ecco il Lucca Comics and Games. Torna operativo questo stupendo happening che raccoglie il Festival Internazionale dei fumetti, del cinema, del modellismo e dei videogiochi. L’occasione per tutti i fans grandi e piccini, dal 29 ottobre al 1 di novembre. Consigliabile l’acquisto del biglietto online, magari con l’opzione del braccialetto salta fila. Per qualsiasi informazione, è visitabile il sito ufficiale: Lucca Comics & Games 2021 – A riveder le stelle. Conviene però affrettarsi perché i biglietti sono in via di esaurimento.

Il Lazio meno noto da scoprire

Il Lazio è una regione dalle 1.000 e più bellezze. Possiede praticamente tutto quello che un turista potrebbe cercare. Arte, natura, storia, architettura, mistero e cucina e ospitalità da fare invidia a tutto il Mondo. Sono infinite le mete raggiungibili in questa regione, ma ci permettiamo di suggerire il Borgo di Monterano. Si trova all’interno della splendida Riserva Naturale da cui prende il nome e regala un bellissimo borgo fantasma. Storia e leggenda si fondono in questo luogo che sarebbe addirittura originario dell’antica Etruria. Popolo che ancora oggi gli archeologi studiano come uno dei più interessanti a livello di “paranormale”. Qui, tra le sue rovine, sono stati girati moltissimi film italiani e stranieri. La visita a Monterano sarà una vera e propria delizia, approfittando magari anche delle trattorie della zona.

Approfondimento

