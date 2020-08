Il mondo dei sogni, collegato alle molteplici funzioni cerebrali, è da secoli al centro di importanti studi e trattati. Si sono scomodati tra gli altri anche geni come Freud o Cesare Lombroso, alla ricerca di risposte e soluzioni, ma ancora tantissime porte rimangono aperte. Una cosa è sicura: passare una notte a occhi sbarrati, per la paura di brutti sogni, ci complicherà, e, non poco tutta la giornata successiva. Tra stanchezza, debolezza ed emicrania, il confine tra noi e la raccolta differenziata, perdonateci la battuta, sarà davvero molto labile. Ecco quindi che se troppo spesso le tue notti sono costellate da incubi, puoi ricercare la causa in questo motivo, come spiegato dei nostri esperti.

Le più prestigiose università inglesi

Dieci anni di studi, protagonisti migliaia di uomini e donne, con l’obiettivo di capire esattamente le cause della presenza degli incubi notturni. Partendo da due pilastri alla base delle notti in bianco: alimentazione scorretta e stress da avvenimenti traumatici pregressi, medici e scienziati sono giunti a questa importante conclusione. Gli incubi possono essere anche causati dal troppo sonno!

Più di 9 ore a notte cosa scatenano

Se troppo spesso le tue notti sono costellate da incubi, puoi ricercarne la causa in questo motivo: troppe ore di sonno. La spiegazione è attribuibile, secondo i test, alle preoccupazioni che ci tormentano e a cui dedichiamo purtroppo gli ultimi istanti prima di chiudere gli occhi. Ma, non solo, perché è emersa anche la teoria che, allungando la fase REM del sonno, gli occhi si muovano più veloci, cuore e respiro vadano in affanno, con palpiti irregolari. Questi continui microtraumi causerebbero quindi l’ansia e l’agitazione psicologica, causa degli incubi!

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Alcol e troppo sport

Molto particolare anche l’esito non scontato di quelle che erano considerate due cause primarie degli incubi: abuso di alcol ed eccesso di sport. la scienza infatti si è sempre diretta verso queste due cause per spiegare la presenza dei sogni traumatici e violenti. Ma, stando a quanto emerso dai pazienti della ricerca, alcol e sport incidono sì nella possibilità di incubi notturni, ma in così pochi casi da non rappresentare degli esempi che possono farne leggi concrete.

Approfondimento

Dimagrire senza accorgertene? Ecco cosa fare