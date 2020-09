Se tieni lo smartphone in questo modo potresti recare dei danni alla tua mano. Lo smartphone sicuramente facilita la vita da una parte, ma dall’altra può anche creare alcuni danni. Siamo tutti ormai a conoscenza del fatto che sarebbe meglio evitare passare troppe ore al telefono tenendolo vicino all’orecchio, oppure che quando si dorme sarebbe meglio avere il telefono spento e lontano da noi. Quello che però a volte può sfuggire è il modo in cui teniamo il nostro smartphone nella mano. Non tutti sanno infatti che tenerlo in uno specifico modo potrebbe provocare dei danni alla nostra mano.

Pensate che in media prendiamo il nostro smartphone in mano ben 58 volte nell’arco di una giornata. E se sei curioso di sapere quante ore passi al telefono in una giornata esistono delle app, già integrate nei sistemi IOS oppure Android, che ti dicono quanto tempo passi attaccato a questo strumento.

La cosa importante però è il modo in cui lo si tiene. Infatti siamo soliti tenere lo smartphone con una mano, sinistra o destra è indifferente. Ovviamente per rendere il tutto più pratico tendiamo a mettere il mignolo sotto il telefono, in questo modo è bloccato al palmo della mano. Se però teniamo lo smartphone sempre con la stessa mano e sempre con lo stesso mignolo, questo si potrebbe deformare, proprio dove lo smartphone poggia il suo lato inferiore.

Infatti se provate a mettere i due mignoli delle mani vicini potreste notare una leggera differenza tra i due. Quello della mano con cui usate lo smartphone potrebbe presentare una leggera deformazione. Quindi per evitarla trovate altri metodi per tenere lo smartphone oppure cambiate mano, anche se può risultare un po’ scomodo. Però ne guadagna il tuo povero mignolo.