Se ti senti ancora stanco per colpa del caldo ecco cosa devi mangiare.

I meteorologi e gli esperti internazionali hanno dichiarato nei giorni scorsi che questa è l’estate più calda in termini di giornate record di calura e di lunghezza complessiva dell’estate. A metà settembre la media delle temperature è più alta di circa 6/7 °, con buona pace del nostro organismo che ne risente e non poco. Se ti senti ancora stanco per colpa del caldo ecco cosa devi mangiare, seguendo i consigli della nostra Redazione.

Curare l’alimentazione

Parlare e scrivere di alimentazione da seguire nelle giornate calde in autunno è abbastanza paradossale, ma dobbiamo ormai adeguarci ai cambiamenti climatici. Siamo noi semmai che, per stare meglio e non avvertire debolezza e spossatezza, dobbiamo ricercare nel cibo le fonti di energia. La frase che più di tutte può ben riassumere questo concetto è “mangiare leggero”. Ancora una volta concentriamoci su frutta e verdura fresche di stagione, per recuperare i sali minerali e le vitamine che perdiamo con la sudorazione. E se è vero che questo caldo è fastidioso, d’altro canto ci permette di beneficiare, oltre i soliti limiti, di frutta e verdura non di serra.

Pesce e latticini

Ci sono poi due alimenti particolari, pesce e latticini, che agiscono positivamente non solo sul reintegro dei nutrienti, ma anche sul sistema nervoso. I nostri Esperti vi ricordano infatti che il pesce è ricco di principi nutritivi, e, cucinato sulla piastra col limone dà una marcia in più al nostro organismo. Anche i latticini, non troppo stagionati, permettono al nostro sistema nervoso di rilassarsi e sentire meno la pressione di afa e caldo.

No a salumi e fritti

Se ti senti ancora stanco per colpa del caldo ecco cosa devi mangiare, ma ecco cosa devi anche evitare: salumi e fritti. Qui infatti si concentrano grassi, colesterolo e calorie talmente in abbondanza da farci percepire anche la sensazione di caldo. Senza contare che il metabolismo e il processo digestivo faticano moltissimo a smaltirli, procurandoci proprio per la lentezza delle attività, quel fastidioso senso di stanchezza.

Approfondimento

