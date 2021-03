Si sa, fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. Per questa ragione molti di noi hanno paura di essere spiati dal proprio computer. A darci particolari preoccupazioni è spesso la nostra webcam. Le case produttrici ci assicurano che le nostre webcam non ci spiano, ma il nostro computer potrebbe essere vittima di virus o attacchi hacker. Per toglierci una preoccupazione possiamo adottare delle buone abitudini. Ecco perché se temiamo di essere spiati dalla nostra webcam possiamo proteggerci in questo modo.

Controllare le impostazioni

Prima di tutto dobbiamo essere sicuri di non essere noi stessi in errore. È infatti importante che il nostro computer riceva i giusti comandi. Non dobbiamo quindi dimenticare la webcam accesa! Per assicurarci che questa sia spenta possiamo andare nelle importazioni del computer.

Qui possiamo disattivare la webcam e la registrazione audio. Un ulteriore controllo può essere fatto assicurandoci che la lucina della webcam sia spenta. Purtroppo, però, alcuni virus disattivano questa spia ma registrano comunque video dalla nostra webcam. Come fare in questi casi?

Un trucco semplicissimo

Se temiamo di essere spiati dalla nostra webcam possiamo proteggerci in questo modo semplicissimo. Non ci serve altro che un pezzetto di carta. L’ideale è utilizzare un pezzetto di post-it munito di colla. Per assicurarci che la webcam non ci spii dobbiamo infatti coprirla. In commercio esistono strumenti appositi, ma possiamo crearne uno in pochissimi passi. Per farlo dobbiamo semplicemente tagliare un quadratino di carta di circa 3×3 cm. Ora non resta che usarlo per coprire la webcam. Se utilizziamo un post-it possiamo sfruttare la colla già presente sulla carta.

In alternativa possiamo fissare il foglietto con del nastro adesivo. Attenzione però, è importante fare attenzione a non coprire la webcam con la colla. Si rischia infatti che la videocamera di sporchi e ci dia problemi quando è ora di utilizzarla. In questo modo possiamo infatti scegliere noi quando mostrare la nostra immagine. Quando ci servirà possiamo rimuovere il pezzetto di carta per effettuare videochiamate. Quando vogliamo di nuovo la nostra privacy possiamo applicarlo nuovamente sulla webcam.