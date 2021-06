Ogni tanto cambiare le persiane può davvero far bene. Infatti, sostituire questo oggetto, può dare alla nostra casa una nuova immagine, rendendola più nuova e invitante. Ma ciò che viene rimpiazzato non deve per forza finire nella spazzatura. Infatti, se stiamo pensando di sostituire la nostra vecchia persiana non buttiamola via per nessuna ragione perché ci sarà utilissima così: creando un bosco verticale per il nostro giardino o bel il nostro balcone. Vediamo come realizzarlo. Nessuna preoccupazione però. Sarà davvero facile mettere in pratica questi consigli. Dovremo solo capire come funziona il lavoro manuale e perdere un po’ di tempo dietro a queste fantastiche idee!

Creiamo un giardino verticale davvero unico usando come base una vecchia persiana

Realizzare un piccolo boschetto verticale per il nostro giardino o per il balcone sarà davvero semplicissimo. Infatti, ci basterà prendere la nostra vecchia persiana e sistemarla su un angolo, con le ante rivolte verso l’esterno. Ora, dovremo incollare o fissare tre o quattro mensole, assicurandoci che siano ben salde. Su di esse, poi, potremo mettere dei vasi o, ancora meglio, far crescere dei rampicanti che si aggirino tra una mensola e l’altra. In questo modo, daremo davvero l’idea di un piccolo boschetto verticale!

Se stiamo pensando di sostituire la nostra vecchia persiana non buttiamola via per nessuna ragione perché ci sarà utilissima così: può ancora essere utile per il nostro giardino

Non solo giardino verticale, ma tante altre idee. Le nostre vecchie persiane, infatti, possono diventare tavole e sedie per lo spazio verde che abbiamo in casa. Riverniciamole come più ci piace e poi procediamo per creare questi piccoli oggetti d’arredamento. Per realizzare il tavolo, basterà mettere sotto la persiana dei sostegni che possano reggerla, in modo tale da poterla utilizzare. Per la sedia, sarà sufficiente usarla come schienale, aggiungendo un supporto per poterci sedere.

Perciò, se stiamo pensando di sostituire la nostra vecchia persiana non buttiamola via per nessuna ragione perché ci sarà utilissima così.

