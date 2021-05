Quest’anno per molti sarà un’estate italiana. Per via della situazione emergenziale, infatti, molti sceglieranno mete più vicine a casa. Oggi la Redazione vuole consigliare una spiaggia favolosa che si trova in una delle isole più belle d’Italia. Se stiamo cercando un’incantevole spiaggia di sabbia bianca circondata da scogliere ed acqua cristallina questo è il luogo che fa per noi.

La spiaggia di Sansone

Questa spiaggia si trova sull’isola d’Elba ed è considerata una delle più belle d’Italia. La spiaggia di Sansone è formata da sabbia e ghiaia di eurite bianchissima. Non è molto estesa, infatti è lunga soltanto 300 metri, ma è un vero e proprio angolo di paradiso. Questa è incastonata tra una ripida scogliera e le acque blu del mare. Ciò che rende ancora più incredibile questa spiaggia è che, nonostante la sua bellezza, non si trova mai eccessivamente affollata da troppe persone. Quindi la spiaggia di Sansone è il posto giusto se stiamo cercando un’oasi di relax nella quale immergersi. Qui si trova un solo stabilimento balneare munito di lettino, ombrelloni ed un piccolo chiosco.

A chi è adatta

Se stiamo cercando un’incantevole spiaggia di sabbia bianca circondata da scogliere ed acqua cristallina questo è il luogo che fa per noi. Come abbiamo già detto, questa spiaggia è perfetta per chi sogna un luogo paradisiaco, ma non è tutto. Infatti, questo è il posto perfetto anche per i turisti più attivi. Possiamo noleggiare pedalò e kayak oppure partire per una piccola escursione verso calette e baie circostanti. L’acqua limpida e cristallina si presta benissimo per ammirare i fondali e i pesci che nuotano qui numerosi. Accanto alla spiaggia di Sansone troviamo la spiaggia della Sorgente: queste due sono separate da un grosso masso bucato da cui è anche possibile tuffarsi.

Come la raggiungiamo?

La spiaggia di Sansone si trova sulla costa settentrionale dell’isola nei pressi di Portoferraio. Da qui si percorre la Provinciale per l’Enfola per pochi chilometri finché sulla destra troveremo la segnaletica che porta a questa spiaggia. L’automobile può essere lasciata nel parcheggio a pagamento per poi scendere a piedi lungo il sentiero.

Approfondimento

Scopriamo insieme le 3 località più gettonate in Sicilia per spendere poco senza rinunciare a posti incantevoli.