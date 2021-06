Probabilmente, se il tempo sarà clemente, domani, Festa della Repubblica Italiana, saremo tutti distesi su un prato per un bel picnic.

Serve allora un’idea per un dolce fresco, ma non gelato, da poter portare in una pirofila in tavola oppure da trasportare nella borsa termica.

Se stiamo cercando un’idea veloce, buonissima e fresca per il pranzo del 2 giugno prepariamo insieme il golosissimo tiramisù tricolore! Una giornata dell’orgoglio italico da festeggiare con un dolce che rende omaggio alla Bandiera.

Come di consueto, utilizzeremo solo frutta di stagione, il colore sarà obbligatoriamente rosso e verde. La scelta per il buonissimo tiramisù tricolore è ricaduta su fragole e kiwi.

Ingredienti

Vediamo, allora, quali sono gli ingredienti per la ricetta del tiramisù tricolore:

a) 250 grammi di yogurt magro o alla vaniglia ;

b) 250 grammi di ricotta o mascarpone;

c) otto cucchiai da tavola di zucchero;

d) 300 grammi di savoiardi;

e) 200 grammi di fragole;

f) tre kiwi;

g) 250 ml panna liquida da montare (per decorazione);

h) qualche cucchiaio di bagna per dolci.

Procedimento

Prendiamo una pirofila rettangolare e iniziamo a disporre uno strato di savoiardi proprio come nel più classico dei tiramisù.

Inumidiamo i nostri biscotti con una bagna per dolci al limone. In alternativa possiamo utilizzare del succo d’arancia, oppure, ancora, un po’ di acqua dove avremo disciolto un essenza per dolci alla vaniglia.

Nel frattempo prepariamo la crema. Se scegliamo la variante con la ricotta, quest’ultima andrà setacciata e unita allo zucchero e allo yogurt. Invece, se optiamo per la variante con il mascarpone, montiamo quest’ultimo assieme allo zucchero con la frusta, unendovi gradualmente lo yogurt con un cucchiaio di legno. Se preferiamo il mascarpone meglio scegliere lo yogurt greco.

Spargiamo la crema così ottenuta e posizioniamo qualche fettina di fragola e kiwi. Mettiamo nuovamente uno strato di savoiardi e terminiamo con uno strato di crema e di nuovo fragole e kiwi.

Per decorare possiamo aggiungere dei fiocchetti di panna montata dove spolverizzare delle briciole di savoiardi.

Ecco, infine, qualche segreto da chef per preparare uno straordinario tiramisù.