Se stai cercando un cane, fai attenzione a queste 3 razze perché sono le più costose di tutte

Cani che costano come l’oro: per ospitare queste 3 razze ci vogliono anche migliaia di euro a famiglia. Se stai cercando un cane, fai attenzione a questi!

In giro per il mondo ci sono tantissimi cani che hanno bisogno del nostro affetto. E, di contro, ci sono tantissime persone che sentono il bisogno di dedicare le proprie attenzioni e il proprio affetto ad un animale. Quando questi due elementi si incontrano, nasce un equilibrio perfetto, in cui un uomo e un cane diventano migliori amici.

Si dice sempre che il cane sia il migliore amico dell’uomo, ed è la verità. Il cane sarà per sempre legato al suo padrone, gli mostrerà affetto incondizionato e farà sempre le feste quando lo vedrà. Il cane non ha malizia, non è capace di provare sentimenti negativi come quelli che, spesso, provano gli uomini.

Sarà anche per questo motivo che tante persone scelgono di accogliere un cane nella propria famiglia. Per non parlare, poi, dell’affetto che regala ad un bambino. Diverse testimonianze, infatti, hanno provato quanto sia positivo per i bambini crescere con un animale domestico, con cui si sviluppa un amore diverso, quasi viscerale.

Il punto è: quale cane scegliere tra i tanti esistenti? Di seguito parleremo di 3 razze canine molto (anzi, troppo!) costose. Per prendere con noi questi animali, potremmo dover sborsare anche migliaia di euro, solo all’inizio! Senza considerare, quindi, il mantenimento, altro capitolo altrettanto costoso. Ecco le 3 razze in questione.

Se stai cercando un cane, devi fare attenzione a questi 3 cani bellissimi ma molto onerosi

Prima di scegliere quale cane prendere in casa propria, ci sono diverse considerazioni da fare. La prima è di tipo organizzativo. Ognuno dovrebbe chiedersi: ho lo spazio adeguato per ospitare un cane? Ho il tempo necessario da dedicargli?

Il secondo quesito è di tipo economico: posso davvero permettermi un cane? Potrò curarlo quando avrà bisogno del veterinario?

Se tutte queste risposte avranno risposta positiva, dovremmo fare attenzione anche al prezzo d’acquisto.

Uno dei cani più costosi: il Cavalier King Charles Spaniel

Tra i cani più costosi di tutti c’è sicuramente lui, il Cavalier King Charles Spaniel. Il suo nome venne coniato proprio grazie alla passione di re Carlo II che, si dice, amasse più giocare coi suoi amati cagnolini che badare al suo lavoro. Essendo un cane amato dal re, non può che avere un prezzo “regale”: costa circa 2.000 euro.

Nonostante questo, bisogna riconoscere che sia molto giocherellone e amato anche dai bambini, con cui adora giocare.

Prezzi ancora più alti per lo Shiba Inu

Un cane meraviglioso è anche lo Shiba Inu, razza antica originaria del Giappone. In Italia dai primi anni ’70, oggi lo Shiba è uno dei cani più amati anche nel nostro Paese. Il suo pelo folto e morbido e il musetto dolce lo rendono irresistibile, sicuramente meno irresistibile, invece, il prezzo. Lo Shiba, infatti, può arrivare a costare anche 3.000 euro, a cui si devono sommare le eventuali spese mediche.

Un prezzo esorbitante per il Pharaon Hound

Se stai cercando un cane, devi fare attenzione anche al Pharaon Hound. Essendo un cane raro, può arrivare a costare anche 6.000 euro. Un prezzo davvero esagerato, che sicuramente non è accessibile per chiunque. Teniamo conto, infine, che nei canili sono presenti tantissimi cani bisognosi d’affetto, belli tanto quanto quelli di razza e per cui, oltretutto, non dovremmo pagare 1 euro. L’adozione, infatti, è la strada migliore per fare del bene a un cane, e per prendere con noi un animale tutto da coccolare.

