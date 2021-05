I sogni sono un momento della notte che capita davvero a tutti di vivere. Già dal tempo degli antichi Greci e Romani, i nostri sogni hanno sempre destato curiosità.

Si è cercato e si cerca ancora di capire se ci sia qualche legame tra cosa sogniamo e il nostro passato, presente o futuro. Infatti, ci viene davvero difficile pensare che siano solo il prodotto del nostro inconscio, che siano in definiva solo una proiezione cinematografica.

Quando sogniamo non ci sembra solo di assistere ad un film, ci sembra di vivere e di rivivere certe emozioni. Noi di ProiezionidiBorsa ne abbiamo lungamente parlato, soprattutto in questo articolo in cui spieghiamo il significato di un sogno molto ricorrente.

Oggi, però, vogliamo raccontare al Lettore un’altra storia. Un grande psicologo britannico, Ian Wallace, ha cercato di rispondere alla domanda che ci poniamo tutti. Perché sogniamo certe cose? Perché sono sogni ricorrenti? Infatti, se sogniamo di perdere i denti, di cadere o di essere seguiti dobbiamo sapere questa cosa.

Il parere di Ian Wallace

L’unica cosa di cui possiamo essere assolutamente certi è la seguente. Questi sogni sono tra i più diffusi al Mondo, e nella Storia. Non solo sono i più diffusi ora, ma sono i più raccontati nelle cronache dei popoli antichi.

La loro interpretazione è un esercizio che non può essere definito scientifico. In altre parole, se sogniamo di perdere i denti, di cadere o di essere seguiti dobbiamo sapere questa cosa, ovvero che non siamo i soli.

Lo psicologo Ian Wallace ci dice che tutti questi sogni sono conseguenza di nostre insicurezze, paure, timori, angosce. Certo, sognare cose brutte non è proprio sinonimo di tranquillità d’animo, ma dare una risposta esatta a questa domanda è certamente difficile. Quindi, tra le difficoltà del quotidiano e le nostre paure, pensiamo che non siamo i soli a doverle affrontare.