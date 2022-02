Se sogniamo di non riuscire a correre, a camminare o a usare il telefono ecco cosa vuole comunicarci il nostro cervello

La pratica dell’interpretazione dei sogni ha delle radici profonde nella nostra cultura. Ha persino un nome: si chiama oniromanzia (dal greco oneiro, cioè sogno e mantia cioè divinazione). Ma più che permetterci di divinare il futuro, l’interpretazione dei sogni può invece aiutarci ad interpretare il presente e il passato. Soprattutto quando si tratta di sogni molto comuni nella popolazione. Ad esempio, se sogniamo di non riuscire a correre, a fare movimenti fluidi o utilizzare il nostro cellulare, non siamo i soli. È uno dei sogni più diffusi. Ma vediamo che cosa potrebbe significare.

Sogniamo di essere paralizzati in momenti di ansia o pericolo

È capitato quasi a tutti: sogniamo che le nostre gambe non si vogliono muovere proprio quando stiamo scappando da qualcuno o quando abbiamo fretta di raggiungere qualcosa. Oppure sogniamo di non riuscire a premere i tasti del telefono e a metterci in contatto urgentemente con qualcuno di importante, o di non riuscire a leggere, o a vedere chiaramente lo schermo del telefono. Tutti questi sogni hanno qualcosa in comune: ci sentiamo impantanati, ostacolati e impediti nel fare qualcosa di importante e urgente. Le nostre gambe e le nostre mani si muovono in maniera lenta e goffa e spesso ci sentiamo frustrati e ansiosi. Ma che cosa può significare?

Se sogniamo di non riuscire a correre, non riuscire a camminare o usare il telefono ecco cosa vuole comunicarci il nostro cervello

Se questo tipo di sogni è frequente, è probabile che il nostro cervello stia cercando di comunicarci qualcosa. In particolare, questi sogni potrebbero denotare un periodo di bassa autostima e di mancanza di iniziativa. Stiamo cercando di sfuggire al pantano della vita quotidiana, a liberarci dalle incombenze e dagli impegni, ma non ci riusciamo. Ogni movimento sembra difficile, faticoso e pieno di ostacoli. Per riuscire a interpretare meglio questo sogno, dovremo analizzare le nostre emozioni quando siamo svegli. Ci sentiamo frustrati nella nostra quotidianità? C’è qualcosa a cui tentiamo di sfuggire? Ci sono delle questioni che cerchiamo di nascondere a noi stessi come la polvere sotto il tappeto, ma che in realtà tornano sempre a perseguitarci? Questo potrebbe essere il motivo scatenante dei nostri sogni. Ma se il sogno è frequente, ci causa ansia, o diventa un incubo, cosa possiamo fare?

Proviamo a fare degli esercizi di rilassamento

Il modo migliore per evitare dei sogni che generano ansia, è quello di eliminare lo stress nella nostra vita quotidiana. Se questo non è possibile, proviamo a eseguire degli esercizi di respirazione e rilassamento prima di andare a letto e a dormire in un ambiente silenzioso e tranquillo. Ma c’è un altro sogno molto comune che spesso ci terrorizza. Ecco quale e cosa significa.