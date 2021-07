L’estate al di là del clima è una stagione che piace a molti di noi perché raggruppa molti degli alimenti e dei frutti saporiti. Mangiare frutta di stagione fa benissimo, come diciamo sempre, ma non bisogna eccedere per non avere complicazioni allo stomaco. Infatti se soffriamo troppo spesso di questi 5 disturbi attenzione a questi cibi potenzialmente pericolosi. Ma quali sono? Molti sono presenti sulle nostre tavole proprio in questo periodo dell’anno. E non ci riferiamo solo ai cibi, ma anche alle bevande. E, magari spulciando in questo elenco che riportiamo, troveremo le cause dei disturbi che affrontiamo frequentemente.

Attenzione alla birra e alle bevande alcoliche

Il primo messaggio lo lanciamo soprattutto ai nostri Lettori di sesso maschile, anche se recenti statistiche riportano un notevole aumento del consumo di alcol anche nelle donne. Ma perché bisogna stare attenti a queste bevande? Perché le bevande alcoliche fermentano all’interno del nostro intestino andando ulteriormente a irritare il colon magari già infiammato. E, se oltre alla birra ci aggiungiamo uno spritz e magari un super alcolico a fine pasto, ecco che dobbiamo mettere in conto almeno uno di questi 5 disturbi che andiamo a vedere.

Se soffriamo troppo spesso di questi 5 disturbi attenzione a questi cibi potenzialmente pericolosi

Non solo alcol, ma anche cibi e bevande, con dolcificanti artificiali, e i salumi se mangiati troppo spesso, possono causarci:

stitichezza;

bruciori di stomaco;

nausea;

senso di malessere generico;

mal di pancia e dolori addominali.

Magari abbiamo sempre sottovalutato il problema senza sapere che soffriamo del cosiddetto “colon irritabile”. Oppure abbiamo sempre pigramente pensato che fosse una semplice gastrite. Questo tipo di malessere, invece, non deve essere assolutamente sottovalutato per non aggravare la situazione. Anzi è bene rivolgendoci al nostro medico di fiducia.

Attenzione anche agli altri cibi

Abbiamo parlato delle bevande alcoliche e dei salumi, ma facciamo molta attenzione anche a questi alimenti:

fritti;

piatti molto speziati e conditi;

prodotti industriali da forno;

caffè e tè.

