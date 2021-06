Avere cura della propria pelle è importante, infatti molti di noi utilizzano scrub, maschere e detergenti per poterla mantenere al meglio. Alcune volte questa può presentare degli inestetismi che mettono a disagio chi ne soffre, questo può essere il caso delle palline di grasso.

Le palline di grasso o le cisti sebacee si formano sotto pelle e hanno l’aspetto di piccoli brufoli. Questi si formano per via di un accumulo di sebo, cheratina e cellule morte. Spesso questi si trovano sul viso ma possono formarsi in altre parti del corpo.

In generale le cisti sebacee sono indolore e come già detto sono molto piccole anche se possono raggiungere i 5-6 cm di dimensione. Se dovessero diventare troppo grandi consigliamo di consultare il proprio medico di fiducia che sicuramente saprà darci la terapia più corretta da seguire.

Se soffriamo di questo comune problema alla pelle sono questi i rimedi naturali

Le palline di grasso tendono a formarsi per via dell’occlusione delle ghiandole sebacee che non potendo eliminare l’accumulo di sebo generano una raccolta eccessiva. Questo fa sì che si formino queste antiestetiche palline dette anche grani di miglio.

Queste possono essere rimosse chirurgicamente, ma se si tratta di piccolissimi inestetismi possiamo ricorrere a rimedi naturali. Ricordiamo che una buona pulizia della pelle, l’utilizzo di detergenti e creme adatte alla nostra pelle sono la base per evitare questi accumuli.

Aloe vera

Sappiamo bene quanto l’aloe vera sia importante per la cura della nostra pelle. Questa viene utilizzata per preparare delle maschere e per provare sollievo dalle ustioni.

Anche in questo caso l’aloe può essere utilizzata per ridurre l’accumulo di grasso sotto la pelle. Basterà applicare ogni giorno la sua polpa sull’area interessata per ottenere gli effetti desiderati. Consigliamo di applicare la sua polpa prima di andare a dormire così da lasciarla agire tutta la notte. Al mattino laviamo il viso o l’altra parte interessata come siamo soliti fare.

Scrub ai sali di Epson e bicarbonato

Un altro metodo che è in grado di purificare la pelle a fondo è lo scrub ai sali di Epson unito al bicarbonato. Questo scrub sarà in grado di eliminare le impurità e di esfoliare la pelle. Prendiamo 100gr di sale di Epson, un cucchiaio di bicarbonato e un litro d’acqua.

Mescoliamo e applichiamo come un normale scrub. Lasciamo in posa per 10 minuti e laviamo la zona interessata con acqua tiepida. È possibile ripetere lo scrub una volta a settimana. Se soffriamo di questo comune problema alla pelle sono questi i rimedi naturali.