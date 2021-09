Dopo una certa età tutti noi iniziamo a fare molta attenzione a certi indicatori di salute che potrebbero essere campanelli d’allarme di disturbi. Molto importante è rivolgersi a medici competenti, ma altrettanto importante è prendersi cura di alimentazione e fare attenzione a ogni cambiamento che riscontriamo nel nostro corpo.

Se da un lato alcuni problemi che insorgono con l’età potrebbero essere causati dalla familiarità, in certi altri potrebbero esserci carenze vitaminiche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi, proprio per questo, vedremo perché, se soffriamo di osteoporosi e di problemi alle ossa, potremmo avere una carenza di questa fondamentale vitamina. Scopriamo di quale si tratta.

13 nutrienti essenziali per una salute ottimale

Negli esseri umani ci sono 13 vitamine, di cui 4 liposolubili e 9 idrosolubili. Le vitamine non sono facilmente immagazzinabili e per questo è importante assumerle quotidianamente con la nostra dieta.

Se tutti noi conosciamo la vitamina C e i suoi benefici, quella B12 e quanto sia importante da integrare per ci segue una dieta vegana, di altre vitamine si parla meno. Per esempio, in pochi conoscono la vitamina K e i motivi per cui è così importante.

Anche conosciuta col nome di naftochinone, è una vitamina liposolubile, che viene immagazzinata nel fegato. Una volta immagazzinata, il corpo la rilascia nell’organismo in piccole dose quando necessario.

A che cosa serve?

Ma a cosa serve la vitamina K? Essa ha un ruolo fondamentale nella coagulazione del sangue e permette la funzionalità delle proteine che permettono la formazione e la salute delle ossa.

La vitamina K si trova negli alimenti di origine vegetale come i pomodori, gli spinaci e i cavoli ed è presente anche nel fegato animale.

Se soffriamo di osteoporosi e di problemi alle ossa potremmo avere una carenza di questa fondamentale vitamina

Una dieta equilibrata ci permette di assumere la giusta quantità di vitamina K, ovvero 14 grammi al giorno. A seguito di patologie intestinali o di cure antibiotiche prolungate, potrebbe verificarsi una carenza di questa sostanza essenziale. Questa carenza si andrebbe a ripercuotere sulla salute delle nostre ossa causando osteoporosi e artrosi, che potrebbero poi favorire vere e proprie fratture ossee.

In particolare, collegata al benessere osseo è una forma chiamata vitamina K2 o menachinone, presente nei cibi fermentati come il burro e i formaggi. In commercio sono presenti anche integratori di questa tipologia specifica di vitamina K.

Se riscontriamo questi sintomi, possiamo pensare che si stia verificando una carenza di questo nutriente, e dovremmo agire di conseguenza, seguendo sempre le indicazioni dei medici.