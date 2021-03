Con l’arrivo della primavera, sopraggiunge anche la temuta stagione delle allergie. Pollini, granaglie ed erbe sembrano avere un cattivo effetto su molti di noi. I sintomi delle allergie possono variare dai più lievi, sino ai più debilitanti, che influiscono pesantemente sulla qualità di vita di una persona.

Ma ovviamente non tutti soffrono di allergie allo stesso modo. Ultimamente la scienza ha rivelato che l’allergia ai pollini non è solo una questione di sensibilità, sistema immunitario o predisposizione genetica. Conta anche la stagione in cui siamo nati.

Ebbene sì: se soffriamo di allergie primaverili la colpa potrebbe essere del mese in cui siamo nati. Vediamo perché.

Chi nasce in inverno è più allergico

Secondo recenti studi, i bambini che vengono esposti a grandi quantità di allergeni nei primi mesi dell’infanzia, hanno più probabilità di sviluppare non soltanto allergia ai pollini, ma anche asma e febbre del fieno.

La maggior parte del polline e degli allergeni satura l’aria soprattutto in primavera. Se siamo nati in inverno o all’inizio della primavera, avremo subìto una maggiore esposizione ai pollini nei primi sei mesi di vita. E questa potrebbe essere una causa che ci predispone di più alle allergie da adulti.

Ma il mese di nascita non influisce solo sulle allergie respiratorie, bensì anche quelle alimentari.

Anche le allergie alimentari sono influenzate dalla stagione di nascita

I bambini nati in inverno tendono a soffrire di più allergie alimentari rispetto a quelli nati in estate. Secondo i ricercatori questo potrebbe essere dovuto alla quantità di raggi UV a cui i bambini sono esposti nei primissimi mesi di vita.

In ogni caso, ovviamente il mese di nascita non segna il nostro destino in maniera inevitabile: si tratta semplicemente di correlazioni statistiche.

Le allergie non coinvolgono soltanto pollini e cibo, bensì anche i peli di animale.

