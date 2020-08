Bel problema la pressione alta! Col rischio di infarti e ictus, come insegnano le statistiche che colpiscono soprattutto gli uomini. Ma, anche la pressione bassa, che, invece spesso accompagna le signore, soprattutto in questo periodo, è una bella seccatura. Ma, a differenza di quella alta, che si palesa con sintomi anche troppo evidenti, quella bassa è perfida e silenziosa. Non ci avvisa e si annida nel nostro corpo, scambiandosi con altri sintomi, che curiamo in maniera errata. Ecco allora che se soffri di pressione bassa e fai queste cose, non fai che aggravare senza saperlo la situazione! La nostra redazione, attraverso i suoi esperti, vi suggerisce come affrontarla.

Cosa non fare quindi con la pressione bassa

La pressione bassa, per certi versi è anche più facilmente curabile, pur caratterizzandosi, come detto, con la sua azione nascosta. Ecco allora che non dobbiamo:

fare pasti troppo abbondanti; consumare bibite e tisane diuretiche che ci disidratano; assumere alcol, che aumenta la vasodilatazione; seguire diete chetogeniche; rimanere sedentari e rinunciare allo sport; ma anche fare sport, sudare troppo e non integrare con acqua e sali.

Molta attenzione a questi sintomi

Se soffri di pressione bassa e fai queste cose, non fai che aggravare senza saperlo la situazione, ma presta molta attenzione. Infatti, la pressione bassa si nutre anche di azioni quotidiane, talmente semplici, da non farci caso. Eppure, sono proprio queste a metterci ko. Se soffriamo di pressione bassa, prestiamo quindi attenzione agli ambienti troppo caldi, a non sottovalutare gli attacchi di diarrea, senza curarli a dovere. E, ancora: non trascurare l’anemia e concordare sempre col nostro medico l’assunzione degli antidepressivi.

Una dieta corretta aiuta e non poco

Anche in caso di pressione bassa, la dieta alimentare è fondamentale. Il rimedio dei tempi antichi, ma sempre valido, è quello di assumere la liquirizia. Ma faranno molto bene al nostro corpo se soffre di bassa pressione anche dei centrifugati di verdure, le bevande isotoniche, ferro e vitamina C. Molto validi anche il fegato, il tuorlo dell’uovo, i crostacei, tutti gli agrumi, gli ortaggi, le patate e il radicchio. Un cucchiaino di miele alla mattina farà poi al caso nostro, se soffriamo di pressione bassa. Questa abitudine è addirittura consigliata come terapia curante in molti paesi anglosassoni e del Nord Europa.

