Il diritto a non soffrire è uno di quei pilastri sui quali alcune leggi della nostra giurisprudenza pongono le loro fondamenta. Ebbene, esiste una Legge che stabilisce il diritto a particolari cure che interessano le persone che soffrono di patologie che tendono a cronicizzarsi e acuirsi. In questa breve guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa vi spiegano come funziona e in quali casi è applicabile il principio normativo.

Quale tutela per chi soffre di dolore cronico?

Sono numerose le patologie che confinano l’esistenza umana in un angolo di profonda e persistente sofferenza. Al dolore fisico molto spesso si accompagna anche un dolore psicologico che determina un grande sconforto in chi non riesce a trovare sollievo. A tal riguardo, la giurisprudenza si è espressa istituendo una Legge a tutela della persona ammalata e sofferente. Stiamo parlando della Legge n. 38 del 15 marzo 2010 che garantisce il diritto di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Se soffri di dolore cronico hai diritto a queste cure gratuite del Sistema Sanitario Nazionale e forse non lo sapevi. Tale tipo di terapia rientra tra quelli che si definiscono LEA, ossia i Livelli Essenziali di Assistenza che si garantiscono a ciascun cittadino.

Se soffri di dolore cronico hai diritto a queste cure gratuite del Sistema Sanitario Nazionale

Potremmo definire questa disposizione giuridica come la Legge che difende dal dolore e dalla sofferenza che si registra in moltissimi casi di differenti malattie. In questi casi, è il Sistema Sanitario Nazionale a farsi carico della spesa per l’impiego della terapia. Difatti, l’interessato può ricevere le cure palliative e del dolore in forma gratuita e per mezzo del pagamento del ticket sanitario. Inoltre, la legge prevede che l’assistenza alla persona includa non solo quella farmacologica, ma anche socio-assistenziale e psicologica se necessario.

In questi casi, coloro che soffrono di dolore acuto, cronico o persistente, possono acquisire il diritto alle cure palliative e del dolore. Le prime, puntano a preservare la qualità della vita, mentre le terapie del dolore aiutano la persona ad alleviare tale sofferenza.

A chi rivolgersi e cosa fare

Se soffri di dolore cronico hai diritto a queste cure gratuite del Sistema Sanitario Nazionale. È possibile ricevere questo tipo di cure non solo in strutture sanitarie, ma anche a casa. Infatti, il medico può utilizzare il ricettario SSN per prescrivere i medicinali utili alla terapia. Generalmente, questo tipo di cure si applica a casi in cui la malattia abbia raggiunto una fase piuttosto avanzata e dolorosa per la persona che ne affetta. Tale soglia si calcola sulla base di scale che misurano il grado di intensità di dolore che il soggetto prova. In questi casi, è utile rivolgersi al proprio medico di fiducia per ottenere maggiori informazioni circa la specificità della propria situazione clinica. Ogni patologia e forma di dolore necessitano di interventi mirati e strategici, pertanto, è bene sapere che la Legge 38/2010 tutela il cittadino al riguardo.

