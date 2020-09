Se soffri di debolezza muscolare potresti avere carenza di questa vitamina. Dolore alle ossa e ai muscoli, stanchezza ricorrente e altri segnali potrebbero indicare cosa manca all’organismo. Insieme al Comitato di ProiezionidiBorsa vediamo come riconoscere lo stato di ipovitaminosi per la vitamina D e cosa fare in questi casi.

Perché le vitamine sono importanti per il nostro organismo

Le vitamine, nel nostro organismo, servono a conservare lo stato di salute ottimale della persona. La carenza di vitamina D, nello specifico, si manifesta attraverso sintomi che è possibile riconoscere per intervenire con una integrazione. Se soffri di debolezza muscolare potresti avere carenza di questa vitamina e questo non è l’unico segnale che il corpo manda quando si è in presenza di ipovitaminosi.

A cosa serve

La vitamina D è fondamentale al corretto funzionamento del nostro organismo. Essa è una vitamina di tipo liposolubile che si considera come pro-ormone. Questo significa che è una sostanza inattiva che, all’interno dell’organismo, si trasforma in ormone. Infatti, ogni singola cellula del nostro corpo dispone di un recettore adatto a ricevere la vitamina D. La principale fonte di assunzione per l’uomo coinvolge l’alimentazione e l’esposizione ai raggi solari. Questo perché i raggi solari hanno il potere di attivare la vitamina D presente nel nostro organismo grazie ad una speciale forma di colesterolo nella pelle.

Le principali funzioni della vitamina D sono le seguenti:

favorisce l’assorbimento di calcio e fosforo nel sangue e a livello renale;

aiuta il deposito di calcio nelle ossa rendendole più forti.

Vediamo cosa accade quando nel nostro organismo non ce n’è a sufficienza.

I principali sintomi della carenza di vitamina D

Se soffri di debolezza muscolare potresti avere carenza di questa vitamina. Quali altri sono i sintomi da ipovitaminosi? Quando l’organismo soffre di una carenza di vitamina D, i principali segnali che il corpo manda sono:

dolori muscolari e alle ossa che può arrivare a cronicizzarsi nei casi di grave carenza;

formicolio e spasmi muscolari frequenti;

senso di irritabilità e possibile deflessione del tono dell’umore;

senso di affaticamento e di stanchezza cronica presente soprattutto in donne sopra i 40 anni;

dolore alla testa e difficoltà di concentrazione;

progressivo indebolimento delle ossa e dei denti. In alcuni casi, la carenza potrebbe sviluppare anche una forma di peridontite, ossia una infiammazione delle ossa a sostegno dei denti.

Questi sono i sintomi principali che accompagnano la carenza di vitamina D. In alcuni casi, ciò potrebbe determinare una forma di osteoporosi o altre malattie delle ossa.