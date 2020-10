Analizzando i dati annuali dei Ministero della Salute non c’è veramente da stare allegri: le allergie In Italia sono in grande crescita. Le cause sono molteplici: aumento dello smog, delle polveri sottili, delle varie forme di inquinamento, delle fioriture anomale e molteplici della natura. Fino a qualche anno fa, quando parlavamo di allergie, facevamo soprattutto riferimento alle classiche riniti dell’impollinazione primaverile. Oggi, invece, ci si è messa persino la produzione industriale selvaggia a creare dermatiti e allergie. Se soffri di allergie cutanee la causa potrebbe essere anche nella montatura dei tuoi occhiali, come ti spiegano i nostri Esperti in questo articolo.

Le allergie da materiale

Quante volte leggiamo sui giornali o vediamo alla televisione che la Guardia di Finanza ha sequestrato tonnellate di giocattoli o di articoli vari di dubbia provenienza. Ogni anno, infatti, sui mercati internazionali fabbricanti senza scrupoli immettono merce di scarsa qualità. Senza nessun controllo di sicurezza. Dai giocattoli, ai fuochi d’artificio, dai casalinghi agli accessori e all’abbigliamento, troviamo nei negozi e su Internet la causa di molte allergie. Se soffri di allergie cutanee la causa potrebbe essere anche nella montatura dei tuoi occhiali, per il materiale scadente con i quali vengono realizzati.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Perché proprio gli occhiali

Il primo consiglio che suggeriamo è proprio quello di acquistare sempre degli occhiali e delle montature da rivenditori specializzati. Siano essi su internet, o fisicamente presenti nei punti vendita, dobbiamo garantirci la provenienza del materiale che toccheremo più volte al giorno. Chi porta gli occhiali, sa bene quante volte quotidianamente fa il movimento di metterli e toglierli, toccando poi viso, mani, braccia e altre parti del corpo. Se la plastica o comunque il tipo di materiale che compone occhiale è potenzialmente allergico, allora riempirà di sfoghi la pelle. Stessa cosa può accadere col metallo di certe montature, che, come accade per anelli e gioielli, piò provocare arrossamenti, dermatiti e irritazioni. Diffidate sempre degli occhiali che costano poco e vengono da posti sperduti, senza una filiera di controllo e, magari senza il marchio CE di sicurezza Europea! Proprio qui potrebbero nascondersi le cause delle vostre allergie!

Approfondimento

Preferire gli pneumatici quattro stagioni alle tradizionali gomme invernali