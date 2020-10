Navigando su internet siamo bombardati di articoli dedicati ai vantaggi del phon. Ma siamo così sicuri che l’asciugacapelli faccia così bene? Questo strumento, alleato delle donne, è sicuramente estremamente comodo. Soprattutto chi ha i capelli lunghi o molto spessi non ne può fare a meno. Ma se smetti di asciugare i capelli col phon la tua chioma ti ringrazierà. Ecco perché è bene dare un pò di tregua ai nostri capelli.

Tutti i vantaggi dell’asciugacapelli

Iniziamo spezzando una lancia verso il phon. È, infatti, un’invenzione geniale. Ha liberato molte di noi dalla schiavitù di dover attendere ore per avere i capelli asciutti. E che dire dell’inverno? Chi soffre di cervicale, o diproblemi al collo, ha accolto con gioia la possibilità di asciugarsi velocemente i capelli.

Il phon è, inoltre, un ottimo alleato per i parrucchieri. Grazie alla combinazione di phon e spazzola, infatti, questi professionisti possono regalarci delle pieghe morbide e voluminose. Sono amanti del phon, infine, le ricce, che senza il diffusore non riuscirebbero a ottenere onde e boccoli ben definiti.

Se smetti di asciugare i capelli col phon la tua chioma ti ringrazierà

I nostri capelli sono però molto sensibili al calore. Questo li danneggia molto e il danno si moltiplica se usiamo anche piastra e arricia-capelli. La differenza tra i capelli asciugati e trattati sempre con fonti di calore e quelli, invece, lasciati al naturale è enorme! Lo sapevate che i rivenditori di capelli naturali per parrucche chiedono chiome non trattate per questo motivo? Non è, quindi, una cattiva idea saltare ogni tanto l’asciugatura col phon per dare un pò di tregua alla nostra chioma.

Chi è meno abituato può iniziare con l’asciugatura naturale d’estate. I capelli asciugheranno, quindi, relativamente in fretta e, se ci bagneranno i vestiti, la cosa non ci darà fastidio. Chi vuole arrischiarsi e non passare il phon anche d’inverno deve proteggere la schiena dai capelli bagnati indossando magari un maglione spesso. E passare con cura l’asciugamano per togliere l’acqua in eccesso!