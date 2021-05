Almeno tra di noi possiamo ammetterlo. Capita spesso a tutti di sentirsi a volte tristi, con meno energie. Diciamo che capitano dei giorni in cui ci sentiamo spenti, a volte addirittura fiacchi o semplicemente un po’ nostalgici. La malinconia, infatti, è quello stato d’animo di chi pensa che il suo passato sia meglio del futuro. Insomma, chi è malinconico pensa di non poter immaginarsi un futuro davvero soddisfacente. Che sia a livello personale o professionale, poco cambia. Tutto sta proprio nella nostra visione del domani.

Dobbiamo, in altre parole, cercare di pensare e di pianificare il nostro futuro. A volte, però, tutto questo non può succedere perché proprio non ci si riesce. Non riusciamo proprio ad immaginarci un futuro migliore. Ed è proprio in questi momenti che possiamo trovare alcune soluzioni. Infatti, se siamo tristi, esauriti o scoraggiati dobbiamo assolutamente preparare e mangiare questa cosa.

Ecco i cibi da evitare

Chiariamo subito un concetto: mai cibi grassi quando siamo tristi. In molti, troppi diremmo, quando sono tristi si affogano in cioccolato e burro. Errore gravissimo, dato che sappiamo con certezza che i cibi hanno la capacità di influenzare il nostro stato d’animo. E per gli zuccheri? “Peggio me sento” direbbero a ragione i romani.

Ecco i cibi da mangiare

Insomma, dobbiamo assolutamente scegliere dei cibi sani, che abbiano dei nutrienti come vitamine. Anche antiossidanti e minerali sono tra i nostri più forti alleati per ritrovare energia e serenità.

Il primo consiglio ricade naturalmente sul cioccolato amaro, per capirci quello fondente almeno all’80%. Questo potevamo già saperlo, ma ciò che segue è davvero criptico.

Infatti, se ci sentiamo tristi e stanchi dobbiamo assolutamente provare il kiwi, magari in una bella e fresca macedonia con del succo di limone. Noi di ProiezionidiBorsa ne avevamo già sottolineato gli effetti positivi, specie per un sano riposo notturno. Inoltre, questo frutto è ricchissimo di sostanze che svolgono un ruolo di primaria importanza nella creazione dei neurotrasmettitori della felicità. Infatti, se siamo tristi, esauriti o scoraggiati dobbiamo assolutamente preparare e mangiare questa cosa.