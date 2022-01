Se siamo tra i fortunati che hanno nel proprio giardino questo famosissimo fiore cerchiamo di capire come conservarne i bulbi

All’inizio di ogni anno possiamo goderci un fiore che ha caratteristiche speciali e che con i suoi colori è in grado di trasmetterci tanta felicità.

Se lo abbiamo nel nostro giardino siamo molto fortunati. Invece se abbiamo dei vasi nell’appartamento e ce ne stiamo prendendo cura, la nostra giornata sarà sicuramente più ricca.

Il tulipano stimola la nostra passione per le composizioni floreali e rende i mesi invernali meno grigi.

I bulbi di tulipano sono un regalo gradito quando lo si riceve e indovinato quando lo si fa. Conoscere i posto più adatti in cui piantarli o anche chiedere le informazioni necessarie al proprio rivenditore è il modo migliore per iniziare a coltivarli.

Se i bulbi non vengono conservati rispettando alcune regole non riusciremo a ottenere i bellissimi fiori che ci aspettiamo.

I tulipani si piantano a ottobre e trascorrono un inverno sonnolento. A gennaio possiamo goderci il fiore chiuso che grazie alle numerose colorazioni rende le composizioni davvero uniche.

Fioriscono a marzo e non hanno una lunga durata perché il caldo e l’umido sono delle condizioni che difficilmente sopportano.

Solitamente i bulbi vengono conservati in maniera che l’umidità, vero e proprio killer per i tulipani, non li colpisca. La maniera migliore è quella di avvolgerli in carta di giornale e conservarli in una scatola sigillata. Meglio se sistemata in un posto molto asciutto.

I bulbi sani non devono entrare in contatto con quelli che stanno marcendo. Questo perchè, essendo delicati, devono essere protetti da ogni tipo di contaminazione.

Quando i fiori sono appassiti, il bulbo può rimanere interrato.

Sono fiori perpetui e se il terreno ha una composizione equilibrata a base di sostanze organiche, sabbia e torba, dopo l’appassimento e la recisione, il bulbo può rimanere al suo posto.

Riposando durante l’inverno darà una nuova fioritura quando il clima tornerà mite.

Simboli dell’Olanda

Se siamo tra i fortunati che hanno nel proprio giardino questo famosissimo fiore cerchiamo di capire come conservare i bulbi e difendere le piante dai parassiti.

Le lumache attaccano i tulipani e sono una minaccia. Preparando infusi con aglio, spezie e peperoncino possiamo proteggere le nostre piante di valore.

I tulipani hanno un grande valore. Oggi sono preziosi per i messaggi che esprimono quando li regaliamo. Ma un tempo furono la causa di una delle crisi finanziare più pesanti della storia.

In Olanda vennero quotate in Borsa e molti decisero di investire su questo asset dal momento che erano visto come un investimento solido.

Le varietà di tulipani olandesi sono moltissime, in passato si visse una vera ossessione che costò a molti fioristi e operatori di borsa la perdita di ingenti capitali.

Oggi i bulbi dei tulipani neri o di quelli multicolore possono essere acquistati facilmente. La cura che si mette nella loro conservazione e nella coltivazione determina la qualità del fiore che abbellirà il nostro giardino.