I coperchi sono sicuramente tra gli oggetti più antipatici da tenere in ordine in cucina. Per quanto siano indispensabili, spesso non trovano mai un posto nei nostri mobili.

C’è chi li accatasta in un cassetto, chi li mette al contrario dentro le pentole, chi li infila in verticale lungo la parete dei mobili.

Ma le pile di coperchi hanno la fastidiosissima tendenza a crollare all’improvviso con un fracasso spaccatimpani. Questo è a causa della presenza dei pomelli, che rende quasi impossibile tenerli in ordine.

Ma niente paura, c’è una soluzione geniale, semplicissima ed economica per tenere finalmente i coperchi fuori dai piedi, e senza occupare tanto spazio in cucina.

Se siamo stufi dei coperchi sempre alla rinfusa ecco la soluzione semplicissima e geniale per tenerli in ordine.

Una volta c’era in quasi tutte le cucine

Per tenere in ordine i coperchi e liberare finalmente tutto lo spazio che occupano dentro i nostri mobili, basta uno strumento semplicissimo. Una volta era presente in molte cucine, ma negli ultimi decenni sembra che sia stato abbandonato. È un vero peccato, perché è uno strumento economico, semplice e versatile. Stiamo parlando di una semplice barra fissata orizzontalmente sulla parete della cucina. Proprio così: se siamo stufi dei coperchi sempre alla rinfusa ecco la soluzione semplicissima e geniale per tenerli in ordine. I coperchi possono essere incastrati perfettamente sopra a una barra fissata al muro, che sia di metallo o di legno. Rimarranno ben saldi, e finalmente ci libereremo del disordine nei mobili. Ma la barra ha anche altre importantissime funzioni.

Non solo per i coperchi, ma anche per mestoli e strofinacci

Possiamo utilizzare lo stesso strumento anche per molte altre cose. Ad esempio, tutti quei mestoli, schiumarole, rotelle per la pizza e altri strumenti ingombranti che affollano i nostri cassetti. Possiamo aggiungere dei ganci alla barra orizzontale e appenderli per risparmiare moltissimo spazio. La sbarra è perfetta anche per appendere gli strofinacci da cucina. Un unico semplicissimo strumento che può rivoluzionare la nostra quotidianità.

A proposito di cucina in ordine, facciamo attenzione durante le pulizie: se trascuriamo di pulire questo oggetto potrebbe contaminare il cibo mentre lo cuociamo.