Pasqua non è Pasqua se non portiamo in tavola almeno uno dei dolci tipici delle nostre tradizioni regionali. Ricette straordinarie come la pastiera, la cassata e la colomba fanno parte della nostra cultura italiana e si tramandano di generazione in generazione. Se però per questa Pasqua vogliamo dare una svolta al nostro ricettario, possiamo tranquillamente provare qualcosa di nuovo e altrettanto sfizioso. Quindi se siamo stanchi di crostate, uovo e colomba dobbiamo assolutamente provare il dolce che stiamo per presentare. Infatti, sta spopolando in rete e la presenza del cioccolato bianco lo farà amare a grandi e piccini.

Le crespelle di mais al cioccolato bianco sono il dolce top della Pasqua 2022

Il cioccolato è probabilmente uno dei dolci più amati. Saperlo cucinare per esaltarne il sapore e inserirlo in un dolce, però, è tutta un’altra storia. Ma con le crespelle di mais al cioccolato bianco andremo davvero sul sicuro. E per prepararle impiegheremo meno di un’ora.

Per 6 porzioni di crespelle avremo bisogno di:

230 g di ricotta;

120 g di mascarpone;

270 ml di latte;

100 g di cioccolato bianco;

80 g di farina di mais macinata;

70 g di maizena;

60 g di zucchero a velo;

2 cucchiai di zucchero;

3 uova più 2 tuorli;

mezzo bicchiere di succo d’arancia;

olio di semi;

sale.

Se siamo stanchi di crostate, uovo e colomba dovremmo provare questo dolce pasquale con il cioccolato che sta spopolando online e si prepara in meno di 60 minuti

Iniziamo battendo con le fruste le 3 uova con un pizzico di sale e con lo zucchero. Aggiungiamo la farina di mais e la maizena setacciata. Per rendere la pastella più morbida, possiamo allungare l’impasto con il latte facendo bene attenzione a non far formare grumi. Copriamo, quindi, il tutto e facciamo riposare per 45 minuti.

Mentre aspettiamo, spezzettiamo il cioccolato e sciogliamolo a bagnomaria. Completata l’operazione, montiamo i due tuorli d’uovo con lo zucchero a velo e creiamo una massa morbida e spumosa.

Procediamo amalgamando con cura la ricotta, il mascarpone e il succo di arancia. Uniamo le uova montate e il cioccolato fuso intiepidito. Mescoliamo, ora, per qualche minuto e facciamo compattare la crema in frigorifero.

Siamo quasi alla fine. Tiriamo fuori l’impasto delle crespelle e versiamone un cucchiaino in una padella riscaldata, in cui avremo messo dell’olio di semi. Ricopriamo la base della padella con la pastella e facciamo cuocere per due minuti. Giriamola e cuociamo l’altro lato per 30 secondi.

Non ci resta, dunque, che far raffreddare le nostre crespelle, riempirle con la crema al cioccolato bianco e chiuderle. Se siamo particolarmente golosi, possiamo decorare con una spolverata di cannella.

