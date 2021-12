C’è poco da fare anche se dolci complicati e scenografici sono incredibili da vedere i biscotti hanno sempre il loro fascino. Non richiedono troppo lavoro e si preparano in poco tempo lasciando in casa un profumo magnifico.

Possiamo prepararli con la ricetta classica oppure aggiungendo gocce di cioccolato. Perché no anche utilizzare la frutta secca nell’impasto così da dare un tocco in più. L’importante è sicuramente conoscere qualche trucco per sfornarli sempre fragranti e gustosissimi. In primis, conoscere il proprio forno e i tempi di cottura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

In generale il classico biscotto ha una forma tonda e liscia. Ci sono alcune ricette che prevedono biscotti più grandi di diametro, come i cookie. Però per il resto le decorazioni sono sempre l’ultimo pensiero.

Se siamo stanchi dei soliti biscotti tondi ecco come renderli splendidi con un oggetto che abbiamo tutti in casa

Però si sa che anche l’occhio vuole la sua parte, soprattutto quando prepariamo i piatti per ospiti e amici. Non basta che una pietanza sia buona deve anche essere presentata in modo carino. Ecco qualche semplice e veloce decorazione per delle torte fatte in casa bellissime che sembreranno opera di grandi pasticceri.

Oggi vedremo come con un oggetto che sicuramente abbiamo in casa possiamo realizzare dei biscotti originali. Forse l’abbiamo elettrico oppure il classico manuale, ma difficilmente manca in una casa vissuta. Stiamo parlando dello spremiagrumi. Fondamentale per chi ama cucinare e ha bisogno di succo di limone o arancia per le proprie ricette. Ma anche per chi vuole fare un bel carico di vitamina C con una buona spremuta.

Come usarlo per decorare

Ci servirà la parte del cono con le scanalature, niente di più. Sia quello manuale che quello elettrico avrà questa parte rimovibile per agevolarne la pulizia. Possiamo staccarla facilmente, in genere basta sentire il click. Stendiamo sulla teglia da forno i nostri cerchietti di impasto di biscotti come faremmo normalmente. A questo punto usiamo la punta del cono per creare una piccola impronta nel cerchio. Ecco che avremo una forma insolita che in cottura si svilupperà in modo sempre diverso. Quando serviremo i biscotti si chiederanno tutti come abbiamo fatto.

Quindi, se siamo stanchi dei soliti biscotti tondi ecco come renderli splendidi con un oggetto che abbiamo tutti in casa. Sia che si tratti dei biscotti della nonna o di una nuova ricetta la presentazione fa la sua parte. Usiamo questo trucco per servire dei biscotti non solo buoni ma anche da mangiare con gli occhi.

Approfondimento

Non solo di pan di zenzero, ecco un’idea appetitosa che sta spopolando per dei biscotti golosissimi