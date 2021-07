Un tempo bastava avere un colorito pallido e sentirsi deboli per essere accostati al famoso vampiro della Transilvania. Oggi che, nell’immaginario collettivo questo personaggio non è più protagonista, se siamo pallidi e ci sentiamo deboli è per la mancanza di una vitamina. Infatti, in questo articolo vedremo, ancora una volta, come una probabile carenza alimentare si collega direttamente a uno stato di disagio fisico.

Il suo nome tecnico è cobalamina

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La vitamina che ci manca rendendoci pallidi e deboli è la cobalamina. Non spaventiamoci per il suo nome così complesso, e chiamiamola semplicemente con il suo nome popolare: B12. Fa infatti parte del sottogruppo nutritissimo di vitamine del gruppo B, che come sappiamo sono fondamentali per il nostro organismo. In particolare, proprio questa vitamina è fondamentale per noi fin dalla nascita, dato che è parte integrante della crescita del feto. Ecco perché può capitare che qualche gestante facendo una dieta si ritrovi in carenza di cobalamina.

Se siamo più pallidi e ci sentiamo deboli è per la mancanza di questa vitamina

Solitamente, a parte le future mamme, la categoria che maggiormente rischia un deficit di questa vitamina è quella dei vegani. Non è nostra intenzione assolutamente puntare il dito e muovere delle critiche, ma è proprio la scienza alimentare che sostiene questo. Lo stato di carenza dipende infatti da un deficit del regime proteico. Ma attenzione, come dicevamo, questo stato di anemia temporanea può essere riconducibile proprio anche all’estate. È in questo periodo che molti decidono di rinunciare alla carne per piatti più freschi e a base di frutta e verdura.

Come reintegrare questa vitamina senza la carne

Ecco, comunque che non dobbiamo preoccuparci se abbiamo voglia di fare un periodo senza le classiche bistecche. Possiamo infatti assumere questa vitamina a tavola anche senza bisogno di integratori specifici. La troviamo abbondantemente nel pesce azzurro, nelle uova, nello yogurt e nei latticini. Soprattutto può tirare un sospiro di sollievo chi è particolarmente appassionato di tonno, sgombri e alici che ne sono particolarmente ricchi.

Approfondimento

Questo è il tumore subdolo che quando si manifesta potrebbe essere già troppo tardi