La palestra per molti è una vera tortura e non solamente perché è il tempio dello sforzo fisico e della concentrazione mentale ad esso legato.

Per esempio, c’è chi se ne pente subito dell’abbonamento all inclusive perché scopre di non aver voglia di prepararsi per andare.

La noia, quindi, mista alla pigrizia può giocarci brutti scherzi, ma a complicare le cose c’è, poi, il Covid 19 e le difficoltà di frequentare ambienti affollati.

Per questo motivo un’idea geniale potrebbe essere ripiegare su un allenamento non outdoor ma indoor e in particolare stando dentro la porta di casa.

Quello che occorre è un po’ di spazio, una tuta anche vecchia e qualche Giga di Internet, per scaricare un’app di supporto.

Se siamo pigri per andare in palestra ecco 4 applicazioni da scaricare sul cellulare per allenarci comodamente a casa

In sostanza non c’è via di scampo: se noi non andiamo in palestra, la palestra viene da noi.

Esistono, infatti, diverse applicazioni che possiamo scaricare con dentro un’infinità di esercizi e sessioni complete da provare.

Si tratta di un’idea originale non solo per chi è più pigro ma anche per chi non ha tanto tempo a disposizione.

Inoltre, se dovessimo rientrare nella categoria dei principianti, niente paura.

Generalmente, ogni esercizio è munito di una spiegazione o è legato a un video che fa vedere esattamente quali movimenti fare.

Chiaramente all’interno dei vari store ne esistono tantissime da scaricare e in questo articolo ne andremo a conoscere ben 4.

App 1

La prima app si chiama Nike Training Club, gratis per Apple e per Android.

Al suo interno troviamo esercizi e piani di allenamento incentrati sulla flessibilità, la forza e la resistenza, con video e spiegazioni.

Per esempio, possiamo fare HIIT, cardio, yoga ma anche sollevamento pesi, qualora avessimo attrezzi a disposizione a casa.

Inoltre, permette di organizzare un programma personalizzato con sessioni rapide anche di 15 minuti e di tenere traccia dei progressi.

App 2

La seconda app è iMuscle 2 a pagamento per Apple e Android.

In questo caso si ha la possibilità di allenare singolarmente ogni muscolo del corpo, selezionandolo da una mappa a corpo umano, con esercizi mirati.

La spiegazione è in inglese ma sono presenti video illustrati per svolgere al meglio i movimenti.

App 3

La terza app si chiama Sworkit-Personal Trainer, gratis per un periodo di prova di 7 giorni per Apple e Android.

Qui si può spaziare tra stretching, yoga, forza e cardio con allenatori video che seguono passo passo e senza bisogno di attrezzi.

Inoltre, gli allenamenti sono anche personalizzabili e ci sono sessioni intense di 5 minuti fino ad arrivare a 60 minuti.

App 4

Infine, conosciamo Adidas Runtastic, gratis per Apple e Android e che si suddivide in: running e training.

La prima è dedicata agli amanti della corsa, tiene traccia dei kilometri bruciati, permette anche di partecipare a sfide e migliorare le prestazioni.

La seconda, invece, propone esercizi di fitness per ogni parte del corpo, creando anche schede personalizzate.

Allora, niente più scuse perché se siamo pigri per andare in palestra, ecco 4 applicazioni da scaricare sul cellulare per allenarci comodamente a casa.

Approfondimento

L’allenamento che sta spopolando sui social e che tutti vogliono provare si fa con questo particolare oggetto.