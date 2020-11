Se un veicolo è troppo carico di persone, il peso lo fa impennare nella parte anteriore, modificando assetto e tenuta di strada. Pertanto, all’interrogativo: “se siamo troppi in macchina, cosa succede?”, rispondiamo come segue. Ebbene, anzitutto, in conseguenza di quanto appena descritto, lo sbilanciamento dell’auto può provocare incidenti, sia a causa del possibile sbandamento che della limitata visuale del conducente. Occorre, quindi, sapere cosa succede se si è in 6 in auto, o, addirittura più di 6. Sul punto occorre precisare che ogni auto è omologata per trasportare un numero massimo di passeggeri. Questo numero è prefissato per ogni marca, modello e tipo di veicolo ed è indicato nella carta di circolazione. Se lo si supera, scattano pesanti sanzioni stabilite dal Codice della Strada.

Se siamo in troppi in macchina cosa succede? Conseguenze

Anzitutto, tra le conseguenze dell’indicato sovrannumero, abbiamo una contravvenzione specifica, consistente in una sanzione pecuniaria e nella decurtazione di punti dalla patente. A queste sanzioni, si aggiungono anche risvolti in sede risarcitoria, in caso di incidente. Partiamo dal considerare che la sanzione pecuniaria va da un minimo di 42 ad un massimo di 173 euro. Naturalmente, è prevista la possibilità del pagamento in misura ridotta del 30%, entro cinque giorni, e tale l’importo potrà essere pari ad euro 29,40. La sanzione pecuniaria, poi, sarà di gran lunga maggiore, se si tratti di veicoli quali pullman o autobus. In tal caso, il suo ammontare andrà da un minimo di 173 ad un massimo di 695 euro. Inoltre, se si viaggia in 6, si andrà anche incontro alla decurtazione di 2 punti dalla patente.

Infine, conseguenza ancor più nefasta è che: l’assicurazione potrebbe non risarcire in caso di incidente. Infatti, i contratti assicurativi, talvolta, prevedono, tra le clausole di esclusione di responsabilità, proprio il caso in cui il trasporto non sia regolare. Cioè, l’ipotesi in cui sia avvenuto in difformità dalle disposizioni vigenti o dalle indicazioni della carta di circolazione. Bisogna, però, specificare che detta esclusione non è automatica. Ciò in quanto, solitamente, l’assicurazione mantiene validità anche nei casi di sovrannumero, quando emerga che questo non sia stato causa del sinistro.