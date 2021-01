La settimana scorsa c’è stato il Blue Monday, considerato il giorno più triste dell’anno. Si tratta generalmente del terzo lunedì di gennaio e per qualche strana ragione pseudo-scientifica, si è stabilito essere un giorno tristissimo.

Che sia vero oppure no, poco ci importa. Sta di fatto che questo nuovo anno non sembra proprio essere iniziato col piede giusto.

Stremati da dodici mesi di lockdown e di divisione delle Regioni in svariati colori, credevamo che il 2021 desse una svolta ai tristi mesi scorsi. Probabilmente è ancora presto per bannare anche quest’anno, ma il fatto resta comunque uno ed uno soltanto: la pandemia ci ha resi tristi.

E come ovviare a questo problema e ritrovare un briciolo di serenità? In effetti un modo c’è.

Se siamo giù di morale la soluzione è incredibile

Fino a qualche mese fa, la soluzione quando si era demoralizzati stava nell’uscire e vedersi con gli amici per parlare e sfogarsi un po’. Adesso che questo non è possibile non significa che dobbiamo stare depressi e sdraiati a letto per giorni interi. Anzi. Quest’epoca storica può insegnarci qualcosa e in questo caso quel “qualcosa” è come stare bene da soli. La prima cosa da fare in caso di tristezza è guardare foto e immagini rilassanti, specialmente che abbiano a che fare con la natura. Se si ha la possibilità di recarsi in un parco o si abita vicino al mare, il gioco è fatto. Gli esperti hanno proprio dimostrato l’importanza e l’influenza che le immagini esercitano sulle nostre emozioni.

Pace e serenità

Foto e paesaggi naturali danno pace e serenità. Anche i colori giocano un ruolo fondamentale. I colori caldi evocano l’accoglienza, mentre quelli freddi rilassano anima e corpo. Si pensi al blu del mare o del cielo. In tanti si recano in riva al mare per riflettere o trovare un po’ di tranquillità in momenti particolari della loro vita.

Se siamo giù di morale la soluzione è incredibile perché ci insegna due cose fondamentali. Uno, la natura è la cosa più importante che abbiamo. Due, anche da soli siamo più forti di quanto crediamo.