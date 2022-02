L’emergenza pandemia rivede i numeri al ribasso e si aprono nuovi spiragli per chi ha voglia di spostarsi.

La prossima festività di Pasqua potrebbe essere l’occasione giusta per rifare i bagagli e mettersi in viaggio. Il settore turistico però sembra orientato a far andare la macchina organizzativa a pieno regime solo con l’arrivo della stagione estiva.

L’ordinanza del 27 gennaio 2022 ha prorogato la sperimentazione dei Corridoi Turistici cioè degli itinerari che si possono scegliere per viaggi turistici controllati. Sia il viaggio che la ricezione avvengono nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie. Infatti si rispettano quelli che sono i protocolli di prevenzione e protezione dal rischio del contagio da Covid 19.

Nuove mete disponibili

Ai Corridoi Turistici già previsti fino a ora, se ne sono aggiunti 6 nuovi. Questi sono Cuba, Singapore, Turchia, Tailandia (solo l’isola di Phuket) Oman e Polinesia francese.

In queste zone non è previsto l’isolamento fiduciario ma è necessario dimostrare di avere fatto l’intero ciclo vaccinale tramite il Green Pass.

Il turismo sta affrontando uno dei periodi più duri che si ricordino e investire denaro in un viaggio potrebbe essere un modo per aiutare il settore a riprendersi.

Se siamo alla ricerca di posti che abbiano belle spiagge e tanto sole spendendo poco è possibile scegliere una destinazione classica come Sharm el Sheikh. Per una settimana con pensione completa sono disponibili pacchetti inferiori ai 500 euro a persona. Alcuni pacchetti all inclusive sono disponibili a poco più di 600 euro a persona.

All’interno dei pacchetti sono sempre inclusi ingressi nei centri benessere, nelle Spa, nelle palestre e nelle piscine per adulti e bambini.

Se siamo alla ricerca di posti Covid free all’estero per le vacanze di Pasqua queste sono le soluzioni più economiche

Se vogliamo viaggiare spendendo veramente poco e vogliamo rimanere in Europa ma non sappiamo bene dove andare, è possibile sfruttare una possibilità data dal sito della Ryanair.

Inserendo la città da cui intendiamo partire e scegliendo l’opzione “qualsiasi destinazione” come città di arrivo, possiamo ottenere tutte le destinazioni con i voli meno costosi.

A partire dai 14,90 euro andata e ritorno del Regno Unito si arriva ai 55,78 euro del Belgio. I prezzi intermedi sono compresi in questo range per Austria, Spagna e Germania.

Sul sito Viaggi senza cash, che collabora con la piattaforma Travel Advance, è possibile risparmiare fino a 286 euro per una vacanza a Bali. Si tratta di una settimana per 2 persone con Deluxe room colazione inclusa.

Su Travel Advance è possibile trovare offerte per Valencia e Madrid per i giorni di Pasqua e pasquetta a 88 euro per 2 persone con soggiorno in hotel 4 stelle con risparmio del 50%.

Infine per il mese di giugno possiamo prenotare già da ora pacchetti interessanti da non perdere riguardanti l’isola di Phuket per una settimana a meno di 700 euro a persona.