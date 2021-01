Ogni stagione ha decisamente nella doccia un’alleata preziosa. Oltre, ovviamente a svolgere la funzione principale di pulizia, d’estate ci rinfresca e d’inverno ci riscalda. Fare la doccia, però, è una di quelle attività talmente scontate, che, proprio per questo motivo, ci porta a compiere degli errori abbastanza grossolani. Non solo in materia di consumi eccessivi di acqua, ma anche nella tutela della nostra salute. Infatti, se siamo abituati a questa operazione in doccia dobbiamo ricrederci perché è assolutamente sbagliata. Andiamo a capirne la ragione questo articolo assieme ai nostri Esperti della Redazione.

Lo shampoo sempre alla fine

Magari non avremo tutti questa abitudine, ma soprattutto gli sportivi tendono a lavarsi i capelli come ultima azione della doccia. Per poi, spesso ritrovarsi, all’uscita, con la pelle che prude e quel fastidioso e persistente senso di formicolio. La spiegazione è davvero molto semplice: shampoo e balsamo sono strutturalmente concepiti per tutelare il capello e non la pelle. Per quanto eccezionale sia il prodotto che utilizziamo, non è però perfetto per la nostra pelle. Se siamo abituati a questa operazione in doccia dobbiamo ricrederci perché è assolutamente sbagliata, e quindi è da correggere. Meglio, quindi, risciacquare con un docciaschiuma particolarmente delicato e adatto al pH della nostra pelle.

Attenzione anche alla temperatura dell’acqua

Un altro errore che compiamo spesso in fase di lavaggio in doccia, è quello di usare male il miscelatore della temperatura dell’acqua. Come dicevamo anche sopra, d’estate ci rinfresca e d’inverno ci riscalda, ma la temperatura è fondamentale per il derma. La pelle di tutti noi è infatti sensibile, quella di molti, addirittura super sensibile. Ebbene, mantenere costante e a lungo la temperatura dell’acqua può seccare la nostra pelle. Senza considerare che, per il beneficio della circolazione sanguigna, bisognerebbe alternare acqua calda e fredda nella stessa doccia.

Il prurito per la pelle bagnata

Ultima cosa: non sottovalutiamo nemmeno la pelle bagnata dopo essere usciti dalla doccia. Per tornare al discorso della secchezza della pelle, è proprio l’abitudine di asciugarci sommariamente che ci può condurre ad avere la pelle pruriginosa. Ricordiamo anche il benessere di una crema corpo ammorbidente e tonificante dopo la doccia. Rimandiamo alla lettura dell’approfondimento sulle attenzioni da porre quando usciamo dalla doccia per non farci del male.

