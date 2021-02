Noi italiani siamo più o meno tutti amanti della cucina. Chi ama degustare i vari manicaretti o chi si diletta anche ai fornelli. Impariamo a cucinare dai nonni, dalla mamma o da chef professionisti. A volte però, soprattutto quando si impara in casa, si apprendono anche delle nozioni non proprio giuste. Tramandate negli anni, certo, ma che col tempo si è scoperto essere sbagliate.

Se siamo abituati a fare questa cosa in cucina non solo facciamo un errore, ma rischiamo grosso

Uno degli errori più comuni in cucina è sicuramente il lavaggio della carne. Esatto, lavare la carne prima di consumarla o congelarla non solo è sbagliato, ma anche rischioso. A prescindere dal tipo di carne. Già, niente passaggio sotto l’acqua corrente. Lo dice anche il Centers for Disease Control and Prevention, meglio conosciuto come CDC. Ma non solo, diversi sono gli studi che hanno dimostrato quanto sia sbagliato lavare la carne cruda.

Ma perché? Ecco, in realtà quando si lava la carne cruda non si eliminano potenziali batteri. Anzi, si spargono ovunque nella cucina. Dal piano di lavoro, dal tagliere, al lavandino. E di quali batteri si parla? Per le carni bianche come il pollame c’è il rischio di prendersi la salmonella. Mentre le carni rosse, ad esempio il manzo, si rischia l’Escherichia Coli.

Una volta questa era una pratica usata perché si mangiavano carni direttamente dalla fattoria. Altro che filiera corta. Ma non c’erano i controlli che ci sono oggi. Lì un pollo veniva ucciso e portato in casa ancora sporco di fango e letame. Oggi per fortuna negli stabilimenti e nei mattatoi ci sono tecniche che impediscono la proliferazione dei batteri. Anche se in ogni caso, non è possibile rimuoverli tutti. L’unico metodo efficace per evitare un’intossicazione alimentare è cuocere al meglio ogni carne.

Deve andare direttamente in padella o sulla griglia

Cuocendola alla giusta temperatura si elimineranno tutti i batteri. Ma soprattutto, meglio ricordare due cose importanti. Lavarsi sempre a fondo le mani. E mai riporre la carne cotta dove è stata la carne cruda. Solo in questo modo si può evitare la contaminazione incrociata.

E quindi se siamo abituati a fare questa cosa in cucina non solo facciamo un errore, ma rischiamo grosso. Maneggiare il cibo nel modo giusto è molto importante. A volte delle pratiche comuni possono essere sbagliate. Quindi meglio informarsi bene prima di rischiare di prendersi qualche infezione.

