Abbiamo deciso all’ultimo minuto di passare il Capodanno in casa o purtroppo siamo costretti a farlo. Tra l’incremento dei contagi, i tanti positivi e altrettanti in quarantena è probabilmente una delle soluzioni migliori.

L’unico problema è che ci siamo ritrovati a corto di idee e non sappiamo proprio cosa servire. I soliti stuzzichini ci hanno un po’ stufato e vorremmo assaggiare qualcosa di più goloso. Magari possiamo preparare dei semplici crostini e ricoprirli di una salsa baba ganoush alle melanzane. Oppure ecco un’idea incredibile che farà sicuramente faville.

Se siamo a corto di idee per questo Capodanno ecco uno stuzzichino veloce che sta già spopolando ovunque

La ricetta che proponiamo oggi è una gustosa galletta di riso fatta in casa con i funghi. Quando le acquistiamo al supermercato le gallette di riso ci sembrano insapore. Con questa ricetta invece avremo un piatto leggero ma carico di gusto.

Ingredienti per 4 persone:

150 gr di riso Arborio;

150 gr di polpa di zucca;

70 gr di taleggio;

100 gr di porcini;

100 gr di funghi a piacere;

30 gr circa di formaggio grattugiato;

20 gr burro;

1 spicchio d’aglio;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Cuociamo la zucca al vapore o facciamola bollire e poi scoliamola bene. Frulliamola aggiungendo un po’ di sale e pepe finché non raggiunge una consistenza cremosa.

Tostiamo il riso come se dovessimo preparare un risotto ma sfumiamo con un po’ d’acqua. Continuiamo a cuocerlo secondo i tempi previsti dalla confezione e a qualche minuto dalla fine della cottura aggiungiamo la zucca. Mantechiamo poi con una noce di burro e il formaggio grattugiato.

Stendiamo ora il riso su un foglio di carta da forno e creiamo tante gallette tonde con un coppapasta. Possiamo usare anche una tazza dal diametro di 10 cm circa. Lasciamo raffreddare e passiamo ai funghi.

Facciamo rosolare in padella i funghi precedentemente tagliati con un filo d’olio EVO e l’aglio schiacciato. Saliamo, pepiamo e aggiungiamo del prezzemolo o peperoncino se vogliamo.

Prendiamo le nostre gallette, facciamole rosolare velocemente in padella con un po’ di olio o burro. Quando saranno calde e ben tostate distribuiamo su ognuna il mix di funghi.

Quindi, se siamo a corto di idee per questo Capodanno ecco uno stuzzichino veloce che sta già spopolando ovunque. Con pochissimi sforzi possiamo servire un aperitivo originale ma soprattutto buonissimo. Però se vogliamo un’altra idea possiamo usare la pasta sfoglia che è davvero tanto versatile. Si può usare per preparare davvero tantissimi antipasti. Per esempio per un aperitivo veloce e gustoso dobbiamo assolutamente provare queste squisite rose di pasta sfoglia.

