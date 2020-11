I gatti sono famosi per essere degli animali distaccati e solitari. In realtà, chi ha un gatto dentro casa, sa quanto questo amico a quattro zampe possa essere affettuoso. Sono tantissimi, infatti, i proprietari che elogiano il carattere del proprio gatto. Questo animale molto spesso dorme con il proprio padrone o fa spesso le fusa. Perciò, iniziamo a sfatare la leggenda che il gatto voglia dall’uomo solo il cibo. Ovviamente, molto dipende dal carattere dell’amico peloso che abbiamo in casa. Ma ci sono degli atteggiamenti che il proprietario può adottare per rendere il proprio gatto più propenso al contatto. Quindi, se si vuole un gatto affettuoso e che ami le coccole, ecco cosa si deve fare.

Se si vuole ricevere affetto, bisogna anche darlo

Come per molte persone, anche i gatti, prima di dare amore, vogliono riceverlo. Insomma, un do ut des molto silenzioso, sancito da un tacito accordo. Dunque, se si vuole un gatto affettuoso, bisogna dedicargli del tempo (senza stressarlo eccessivamente!). Il gioco e il momento più affettuoso faranno da ispirazione per questo amico peloso, che presto inizierà ad accoccolarsi accanto al padrone molto più spesso.

I gatti detestano chi li costringe a fare qualcosa

I gatti non sono animali distaccati e freddi, questo è vero, ma sono comunque molto indipendenti. Rispetto ai cani, sono più propensi a seguire il proprio istinto e a fare quello che desiderano. Se questo animale dovesse mai sentirsi costretto a fare qualcosa che non vuole, scapperebbe a gambe levate. E questo vale anche per abbracci e baci. Un gatto che viene preso con la forza e stretto si sente in gabbia. E questo atteggiamento non farà altro che farlo allontanare.

Questo animale adora seguire il padrone per casa

Ai gatti piace stare da soli, ma soltanto in alcuni momenti. A volte questi animali adorano seguire il proprio padrone in giro per la casa (sì, anche in bagno!). Se si vuole un gatto affettuoso e che ami le coccole, ecco cosa si deve fare: lasciare che segua il proprio padrone ovunque. In questo modo, si sentirà ben voluto sempre e verrà a cercare sempre più spesso momenti di affettuosità!

