Quante volte durante la giornata magari impegnativa si sente quel languorino che richiama la voglia di dolce. Capita anche di svegliarsi la mattina e voler iniziare la giornata concedendoci qualcosa di particolarmente buono a colazione. Il problema è che però stiamo cercando di stare attenti alla linea o non abbiamo tempo per metterci a cucinare qualcosa. Tuttavia abbiamo trovato una soluzione adatta a queste situazioni. Se si vuole qualcosa di sfizioso ma si hanno solo 10 minuti bisogna provare la torta light in tazza al limone. Facile e velocissima da preparare, con sole 140 calorie a porzione ed è davvero gustosa. Scopriamo come preparare questo dolce che può tirarci su davvero in ogni momento.

Ingredienti

1 limone

100ml di succo di limone

2 uova

30g di farina d’avena

3g di lievito

4 cucchiai di dolcificante

1 cucchiaio di amido di mais

30g di yogurt

1 cucchiaio di vaniglia

Preparazione

Per realizzare la nostra torta in tazza partiamo dalla preparazione della crema e successivamente continueremo con la base. Prendiamo una ciotola dove cominceremo a sbattere il tuorlo di una delle due uova insieme all’amido di mais. Dopodiché versiamo 80 ml di succo di limone al composto e aggiungiamo anche due cucchiai di dolcificante. Dopo aver ben amalgamato cuociamo il tutto in microonde a 800w per 2 minuti e mettiamo poi da parte la crema.

Ora invece procediamo alla preparazione della base. Prendiamo un’altra ciotola e sbattiamo l’uovo intero insieme alla vaniglia. Prendiamo poi un limone e grattugiamolo per ottenerne la scorza e aggiungiamola al composto insieme a 20ml di succo. Successivamente aggiungiamo anche lo yogurt, il dolcificante, la farina e il lievito. Dopo aver mescolato bene gli ingredienti prendiamo due tazze dove riversare il composto. Mettiamole a cuocere in microonde sempre a 800w ma per 3 minuti. Una volta cotte possiamo riprendere la nostra crema e aggiungerla sulle tazze ed ecco che avremo realizzato il nostro gustoso dolce. Ora abbiamo scoperto che se si vuole qualcosa di sfizioso ma si hanno solo 10 minuti bisogna provare la torta light in tazza al limone.