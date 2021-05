Ormai siamo alle soglie della prova costume e scatta il conto alla rovescia per indossare vestiti corti e pareo alla moda. Ma molti sono alle prese con le diete dell’ultimo minuto, per perdere quei chiletti di troppo che fanno sentire a disagio. C’è chi è stato a stecchetto tutto l’anno per poter arrivare al suo peso forma per la stagione estiva, in tutta tranquillità. Alcuni, nonostante i sacrifici, non sono riusciti a perdere il peso sperato e si chiedono il perché. Arrivare all’obiettivo è dura, se rinunciare ad un dolce o una frittura di pesce non ha portato al risultato sperato, sicuramente si sarà fatto qualche errore.

Ecco perché se si vuole perdere peso è fondamentale non fare queste semplici cose altrimenti dimagrire diventa faticoso ed in alcuni casi sarà impossibile, vediamo quali.

Gli errori da non commettere a dieta

Il primo errore da non sottovalutare è bere poca acqua, anche quando non si ha sete, bisogna sforzarsi a farlo. Bere non significa solo idratare il nostro corpo, ma anche drenare i liquidi ed evitare gonfiori. Inoltre aumenta il senso di sazietà lontano dai pasti, ad esempio è utile mezz’ora prima di mangiare, bere un paio di bicchieri ed arrivare a tavola meno affamati.

Attenzione a mangiare troppa frutta, convinti che non abbiano calorie, in realtà contengono zuccheri, quindi sempre meglio pesarla e razionare le quantità. Quindi occhio alle banane, cachi, fichi, avocado, uva.

Non bisogna illudersi con i prodotti light e dolcificanti perché fanno ingrassare ugualmente. Infatti secondo le normative vigenti un alimento è “light o leggero” quando il suo apporto calorico è ridotto del 30%, ma non vuol dire che sia senza calorie o grassi.

La raccomandazione per arrivare in perfetta forma è non saltare mai i pasti, perché potrebbe essere dannoso e controproducente per perdere peso. È importante mantenere il metabolismo sempre attivo ed avere la giusta energia per affrontare la giornata. Inoltre è inutile fissarsi e stressarsi salendo ogni giorno sulla bilancia, meglio farlo una volta a settimana senza demotivarsi.

