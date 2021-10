Il giorno di tutti i Santi, conosciuto più comunemente come festa di Ognissanti, è la celebrazione liturgica cristiana di commemorazione, appunto, dei Santi. La solennità ricorre il 1° novembre, seguita l’indomani dalla festa in ricordo dei defunti, occasione anche per preparare regali per i più piccoli. E, come tradizione, ci si organizza per trascorrere queste giornate nel migliore dei modi. Perché non approfittare del lungo ponte di quest’anno per visitare posti incantati? Scopriamo insieme cosa poter fare.

Una tappa da non perdere

Se ci troviamo in Sicilia, a Palermo, Palazzo Conte Federico è una tappa da non perdere.

È l’unico palazzo privato che custodisce ancora al proprio interno una testimonianza medievale. A darne memoria è, infatti, la sua torre arabo-normanna del XII secolo. Il Palazzo, con i suoi saloni, dipinti ed affreschi, è tutt’oggi visitabile grazie all’impegno della famiglia Federico che vi abita. La famiglia trae origini da Federico d’Antiochia, uno dei figli dell’imperatore Federico II. A Palermo, se si vuole fare un’esperienza fuori dal comune ecco un gioiello da scoprire per il ponte di Ognissanti.

È situato tra lo storico mercato di Ballarò e la Cattedrale. All’interno del Palazzo, nel cortile, i visitatori rimangono estasiati dalla presenza della macchina da corsa del Conte, una Fiat Balilla Coppa d’oro del 1935.

Attraverso la scala in marmo rosso di Piana degli Albanesi, poi, si giunge al piano nobile. Si possono, quindi, ammirare saloni settecenteschi, dipinti dell’epoca, soffitti di legno del XV secolo. Ed ancora, porte decorate in oro zecchino, ceramiche ed armature.

Visitare questo edificio significa fare un viaggio nel passato. Testimonia, infatti, il susseguirsi di stili e culture diverse che hanno caratterizzato Palermo. Il capoluogo siciliano è stato, difatti, teatro di svariate culture. E così, anche Palazzo Conte Federico svela l’arte e la cultura dall’età punica ai Normanni, fino a giungere alla storia del Settecento e Ottocento.

È una visita particolare ed unica nel suo genere, perché ad accogliere i visitatori ci sono sempre i componenti della famiglia Federico. Aprono ogni giorno le porte di casa propria per condividere la storia che è passata attraverso il loro Palazzo. La particolarità è proprio questa: è una casa che ogni giorno si trasforma in un museo vivo. Racconta, infatti, non solo delle mura antiche della città, delle bifore normanne ed aragonesi, ma anche dei momenti di vita genuina vissuti ad oggi dai proprietari. Patrimonio comune di arte e cultura che lascia tutti senza fiato.

È possibile visitarlo ogni giorno, tranne il mercoledì, ma chi ancora non lo conosce potrebbe approfittare del lungo ponte di Ognissanti per visitarlo. Gli ospiti, così, potrebbero essere catapultati in una rievocazione nostalgica di tempi passati.