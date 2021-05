Il mese di maggio è quello giusto per tutti coloro che vogliono stupire fidanzate e parenti attraverso un piccolo regalo floreale. Durante questo mese, infatti, la natura dà il meglio di sé, creando un’esplosione di fiori bellissimi e profumati. Ma non tutte quante le piante sono uguali, e alcune sono decisamente più belle di altre. Per questo motivo è importante sapere che se si vuole fare un regalo veramente perfetto e inaspettato bisogna conoscere queste piante del mese di maggio.

Il mese dei fiori

La primavera è ormai nel suo mese centrale, e con essa sono arrivati tantissimi fiori profumati e bellissimi. Ma quale pianta scegliere se si vuole fare un regalo veramente fuori dal comune? Come sorprendere una fidanzata, oppure gli amici di famiglia con un pensiero di classe?

Tra tutte le piante che danno il meglio di sé in questo mese non ci si può sicuramente dimenticare della rosa. Le tantissime varietà di questa pianta, infatti, iniziano a sbocciare proprio nel mese di maggio.

Se si vuole regalare una rosa da piantare è importante che questa pianta preferisce la coltivazione in terra piena e soffre quella in vaso. Per questo motivo è preferibile ripiegare su altre piante se si vuole fare un pensiero ad una persona che vive in appartamento.

Se si volesse ripiegare, invece, su un bel mazzo di rose, sarebbe importante ricordarsi del linguaggio dei fiori. Se, infatti, una rosa rossa, denota amore imperituro, lo stesso non si può dire di quella gialla.

Se invece si è stanchi dei soliti cliché e si vuole fare un regalo veramente particolare, si può puntare su due varietà floreali poco conosciute ma bellissime.

Nel caso si opti per un bel mazzo di fiori si può andare sul sicuro regalando delle peonie. Questi fiori fioriscono infatti solamente tra i mesi di aprile e giugno e sono perfetti per dare un tocco di eleganza a qualsiasi casa.

Se poi si volesse puntare su una pianta da giardino, si potrebbe comprare il quasi sconosciuto albero di giuda. Questo piccolo arbusto di origine mediorientale è facilissimo da coltivare e fiorisce in maniera spettacolare proprio nel mese di maggio.