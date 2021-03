Abbiamo già parlato di alcune piante che possiedono delle proprietà per cui è utile tenerle in camera da letto per riposare. In realtà, se si vuole dormire meglio, è un bene usare queste 4 piante oltre a quelle citate in altri nostri articoli precedenti.

Infatti, non si può non tenere in considerazione la Palma di Bambù, un purificatore d’aria meraviglioso. Con questa pianta non serviranno più deodoranti per allontanare odori e tossine presenti nell’aria.

Il motivo è che oltre a potersi godere un sonno riposante, si potrà avere aria pura e fresca in tutta la casa durante la giornata. Si cura, inoltre, in modo semplice perché non ha bisogno di luce solare diretta e basta garantirle il terreno umido.

La Gerbera e il Giglio della Pace per un ambiente riposante

Proseguendo, abbiamo la Gerbera i cui fiori luminosissimi variano tra arancione, rosa, bianco e giallo. Sono fiori che durante la notte rilasciano ossigeno e permettono una migliore respirazione.

Raccomandata per chi soffre di allergia o apnea notturna, questa pianta può essere molto utile. Anche il Giglio della Pace, rientra fra le piante che agevolano un miglior sonno. È capace di filtrare tricloroetilene, benzene e formaldeide oltre ad aumentare l’umidità della camera da letto fino al 5%.

In questo modo i batteri ed i microbi che sono nell’aria vengono eliminati alleviando i fastidi di gole e nasi secchi che possono non fare dormire bene. Sarà sufficiente posizionarla lontana dagli animali domestici e dai più piccoli, in una zona ombreggiata ed annaffiarla settimanalmente.

Non dimentichiamo il Potos

Infine, l’ultima pianta che aiuta a riposare meglio, è il Potos. Semplice da nutrire e curare (giusto un paio d’ore di sole la mattina e un po’ d’acqua una volta a settimana) anche il Potos purifica l’aria.

Ha le foglie a forma di cuore, ed è una bellissima pianta che si consiglia di appendere. In questo modo si frena la sua natura invasiva oltre ad evitare che le foglie tossiche possano essere alla portata di bambini o animali domestici.

Quindi, concludendo, se si vuole dormire meglio è un bene usare queste 4 piante in camera da letto.